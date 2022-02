Allanaron la casa de L-Gante por un supuesto disparo a un vecino del barrio

Este jueves, la casa de L-Gante fue protagonista de un allanamiento por parte de la policía bonaerense. El famoso cantante de cumbia 420, recibió una denuncia por parte de sus vecinos de General Rodríguez después de una escena en la que acusan al músico de disparar un arma de fuego tras acusar a un vecino del barrio de robarle en su domicilio.

La Justicia no tiene dudas de que Elián Valenzuela participó de esa pelea, en la que también estuvieron involucrados otros vecinos de su barrio. Los videos presentados en la causa y difundidos por Infobae, son la prueba fundamental del caso. Pero la fiscal Alejandra Rodríguez, a cargo de la de la UFI N°9 de la jurisdicción, va por más y quiere saber si en esa discusión el cantante tomó un arma y disparó contra el piso para amedrentar. Eso es, al menos, lo que declararon tres testigos presenciales.

Por eso, esta jueves por la mañana se ordenó un allanamiento a la casa del artista. Allí se encontró sólo una réplica de arma de fuego. Además se lo citó a indagatoria por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y amenazas tanto a el como a su novia Tamara Baez, confirmaron fuentes del expediente a este medio.

En los testimonios que figuran en el expediente, hay tres personas que declararon haber visto como el artista tomó un arma “gris” del bolsillo de su campera y disparó al piso. El objetivo, aparentemente, era un vecino llamado Braian Aruchari a quien acusaba del intento de robo a su casa.

En su declaración, la supuesta víctima de la agresión del cantante, explicó lo sucedido desde su óptica: “Yo estaba en al plaza que queda justo frente a mi casa en Barrio Bicentenario con unos amigos y mi prima. En ese momento frena un auto blanco del que se baja L-Gante. Estaba muy ofuscado y agresivo, como si estuviera bajo los efectos de alguna droga. Se me acerca y me dice ‘Vos entraste a mi casa…’”, afirmó.

Acto seguido, Aruchari le contó a la fiscal que el artista, supuestamente, tomó un arma: “Cuando me agarra del cuello le digo que no, que está equivocado. Me agarra del cuello y saca del bolsillo derecho de su campera un arma de fuego, tipo pistola, color gris. Una amiga nos trata de separar y en ese momento él dispara contra el suelo y empieza a pegarme en la cabeza. Al mismo tiempo la novia de L-Gante, Tamara Báez, empieza a pelearse con mi prima, que intentaba ayudarme”.

El propio L-Gante subió una foto de la policía entrando a su casa. “Pinto allanato” escribió junto a una imágenes de la fachada de su casa con una camioneta de la Bonaerense estacionada

Dentro de las pruebas que constan en el expediente, también está una foto de una vaina servida. Los vecinos aseguran que pertenece al disparo que realizó el cantante en su intento de amedrentar a quien consideraba un ladrón. En declaraciones posteriores, tanto el cantante como su entorno minimizaron los hechos y hablaron de que se trataba de una simple pelea de barrio. Al parecer, la fiscal no piensa lo mismo.

La causa está en pleno trámite y creemos que no es el único que estaría sindicado como autor del hecho. Lo que estamos tratando de analizar es si existieron armas en la escena y quien era la persona que la portaba. Se incorporaron los videos y las fotos que aportaron los testigos”, explicó una alta fuente del expediente.

Según fuentes que participaron del allanamiento, sólo se encontró una réplica de arma de fuego. Es decir, no se encontró la pistola con la que se habría realizado el supuesto disparo. “Sólo estaba eso. No encontramos ningún otro tipo de elemento de interés”, cuentan desde la Justicia.

La indagatoria al cantante y a su novia, y madre de su hija Jamaica, se realizará mañana a las 9:30. Aun no está claro si se hará de manera presencial o vía Zoom.