Una serie de allanamientos se lleva a cabo este jueves por la mañana en la ciudad de Esquel, en el marco de una investigación por presunta estafa, desbaratamiento de empresa y otros delitos. Uno de los procedimientos fue en el frigorífico “Dicasur” donde, semanas atrás, dos hombres golpearon al dueño y le robaron una suma millonaria de dinero.

Las diligencias judiciales, requeridas por el Ministerio Público Fiscal y autorizadas por un juez penal, son llevadas a cabo por personal de la policía de Chubut en un frigorífico de Trevelin , en varios domicilios de la ciudad de Esquel y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por un ganadero que acusa a un grupo de personas de unirse a través de distintas sociedades comerciales para comercializar carne vacuna.

Según la investigación, los denunciados habrían captado la confianza de los ganaderos, incluyendo al denunciante, para comprarles ganado y luego habrían dejado de pagarles, desprendiéndose de bienes y capital de la empresa para no afrontar las deudas.

Durante los allanamientos se busca documentación contable, financiera y comercial de las sociedades investigadas, como libros de actas, chequeras, facturas y extractos bancarios.

También se busca información en dispositivos electrónicos como computadoras, discos rígidos y celulares. El objetivo es reunir pruebas que permitan determinar la comisión de los delitos investigados y el destino de los fondos.

Todos los elementos secuestrados serán analizados por el Equipo Técnico Multidisciplinario dependiente de la Procuración General, en Rawson.

EL HECHO

El 6 de agosto, a las 11:30 horas aproximadamente, los dos hombres se presentaron en el frigorífico DICASUR. Una vez en el interior de la empresa, fueron recibidos por la víctima en su oficina, quien les abrió la puerta para mantener una reunión por temas comerciales.

Durante ese encuentro, uno de los imputados sacó un arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm, marca Bersa, con cargador colocado que tenía entre sus ropas sin la debida autorización legal, haciendo un ademán como cargándola, a los efectos de intimidar al damnificado. Ambos imputados increparon a la víctima exigiéndole de manera violenta la entrega de dinero, diciéndole que lo iban a matar a él y a su familia, que sabían dónde vivía y que tenía esposa e hijo.

Lo golpearon entre ambos “con sus puños en el rostro y otras partes del cuerpo, ocasionándole lesiones visibles, tratándose de un traumatismo nasal con fractura múltiple de huesos con leve desplazamiento, que requiere cirugía para su recuperación”, indica la imputación de la Fiscalía.

Luego de agredirlo, el mismo imputado que portaba el arma de fuego agarró y se llevó dos teléfonos marca iPhone que estaban sobre el escritorio de la víctima. Luego de esto, se retiraron en camioneta, siendo aprehendidos al ingresar a Esquel, en el puesto de control policial ubicado sobre la ruta 259.

Uno de los imputados recuperó la libertad y se le impuso una prohibición de acercamiento y contacto con las víctimas, en tanto que el segundo, investigado además por el delito de tentativa de extorsión y lesiones, y por el de robo agravado, quedó en prisión preventiva por sesenta días.