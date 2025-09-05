La Policía de Santa Cruz llevó adelante un operativo de oficio luego de un llamado anónimo que alertó sobre la presencia de animales de campo en una casa de la ciudad de Perito Moreno. Sin embargo, el hallazgo fue más que sorpresivo: además de los animales, también se encontraron drogas en el lugar.

La intervención tuvo lugar el jueves, cerca de las 10:54, cuando personal de la División Operaciones Rurales de Perito Moreno inició actuaciones de oficio tras recibir un llamado anónimo que advertía sobre la presencia de ovinos en el fondo de una vivienda ubicada en calle Belgrano al 1900.

Desde la vía pública, los efectivos confirmaron la existencia de animales dentro del inmueble y dieron intervención al Juzgado de Instrucción N.º 1 de Las Heras, que autorizó un allanamiento.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

El allanamiento se llevó adelante a las 15:05, con la colaboración de la Comisaría local y la División de Investigaciones (DDI). El procedimiento arrojó resultado positivo: en el interior se hallaron 23 ovinos encerrados en un corral improvisado.

La principal hipótesis apunta a que los animales podrían estar vinculados a hechos recientes de sustracción de ganado (abigeato) registrados en la región, aunque la investigación continúa para determinar su procedencia y la posible responsabilidad de los ocupantes de la casa, según publica El Nuevo Día.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

En la propiedad se encontró un plato con sustancia blanquecina y que tras el test, dio positivo para clorhidrato de cocaína con un pesaje superior a 11 gramos, junto a una balanza electrónica y cortes de bolsas de nylon.

También se secuestraron diversos elementos de interés: una mochila con manijas y un cuchillo, un vehículo Chevrolet Corsa Classic, borceguíes, un chaleco portaobjetos policial, dos vainas servidas calibre .223 y .22. Ante este hallazgo, intervino de inmediato la Fiscalía Federal Descentralizada de Caleta Olivia.

Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares

DETENCIÓN

El propietario, un hombre de mayor de edad, al advertir la presencia del móvil afuera de su casa arrojó un teléfono celular entre pastizales, que fue secuestrado.

Fue trasladado a la dependencia policial y, por disposición judicial, fijó domicilio a disposición del magistrado interviniente.

La investigación continúa para determinar la procedencia de los animales y demás elementos incautados, en el marco de distintos hechos denunciados en la jurisdicción.