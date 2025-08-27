Allanaron 11 casas en Santa Cruz por una red infantil internacional: 4 detenidos y secuestro de dispositivos

Un operativo internacional contra el tráfico de material de abuso sexual infantil se realizó en 14 países tras una alerta desde España. En Argentina se llevaron a cabo 73 allanamientos en distintas ciudades del país y hubo 22 detenciones por los delitos de “tenencia, producción, distribución o facilitación de material de abuso sexual infantil”.

Los allanamientos simultáneos se realizaron en Buenos Aires, C��rdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán, y en otros 14 países, desde Estados Unidos hasta Bolivia, Brasil, Puerto Rico y Uruguay.

El caso, originado en España a partir de alertas emitidas por organismos especializados, puso en evidencia la magnitud de una red de pedofilia y distribución de material de abuso sexual infantil que operaba de manera transnacional.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

En Santa Cruz se realizaron un total de 11 allanamientos simultáneos en Río Gallegos, en el contexto de una investigación internacional que abarca a quince países y catorce provincias argentinas. De los procedimientos participaron las divisiones de Cibercrimen, Narcocriminalidad y Trata de Personas.

Los allanamientos, ordenados por los Juzgados de Instrucción N.º 2 y 3 y por el Juzgado Penal Juvenil de Río Gallegos, se realizaron en diferentes domicilios de la ciudad, incluyendo algunos ubicados en Zapiola, Belgrano, Arturo Illia y en los barrios Madres a la Lucha, Ayres Argentinos y San Benito, en la periferia de la capital de Santa Cruz, según publicó La Opinión Austral.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

Un total de cuatro personas fueron detenidas, de edades entre 20 y 42 años; quedaron demoradas para su identificación, mientras que cuatro menores fueron puestos bajo resguardo judicial.

En los allanamientos se secuestraron catorce teléfonos celulares, once pendrives, seis notebooks, dos discos externos, tres CPU, consolas de videojuegos, televisores y otros dispositivos tecnológicos que contenían material pornográfico infantil.

También se halló documentación vinculada a la investigación y, en uno de los procedimientos, 46 gramos de marihuana, lo que derivó en la intervención de la Justicia Federal.

Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares

El operativo formó parte de una ofensiva global contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, iniciada a partir de reportes del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). España fue el primer país en advertir la actividad ilícita y enviar las alertas a otros quince Estados, incluida la Argentina, donde se identificaron cincuenta domicilios vinculados a la red.

Entre los actores clave de esta operación se encuentran organizaciones internacionales como AI For Safer Children, el International Centre for Missing & Exploited Children y el Department of Homeland Security, que aportaron tecnología avanzada, inteligencia artificial y herramientas de robótica para identificar patrones, conexiones y actividades ilícitas en entornos digitales.