En el marco de la causa conocida como Emergencia Climática II, la Policía del Chubut realizó este miércoles allanamientos en viviendas de exfuncionarios de Comodoro, entre las que se encuentran domicilios vinculados a Germán Issa Pfister, ex secretario de Economía municipal.

La investigación se desprende de la causa Emergencia Climática, que ya registra condenas en primera instancia y se encuentra actualmente en manos del Superior Tribunal de Justicia. Esa investigación reveló hechos de corrupción realizados tras el grave temporal que afectó a la ciudad en 2017.

La sentencia dictada en agosto del año pasado concluyó con el envío de los antecedentes del caso hacia la Procuración General, para que considere la apertura de una nueva investigación penal por hechos surgidos durante el proceso judicial que concluyó con el veredicto condenatorio.

