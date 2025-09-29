La División de Toxicomanía de Roca culminó este fin de semana un operativo que se inició en junio a partir de una denuncia al 0800-Droga. Durante cuatro meses, los agentes realizaron tareas de seguimiento en distintas viviendas de la ciudad, en coordinación con la justicia federal.

Las pesquisas incluyeron viviendas en calle Misiones y en calle Canadá, esta última señalada como punto de distribución secundaria. Según la investigación, los acusados realizaban entregas a domicilio en un vehículo particular, manteniendo un flujo sostenido de comercialización en la ciudad.

Allanamientos y secuestros

Con orden judicial, los allanamientos se concretaron este fin de semana con el apoyo del grupo COER. Como resultado, se secuestraron:

50 gramos de cocaína lista para la venta

10 gramos de marihuana

una pistola calibre .22 cargada

siete teléfonos celulares y una notebook

más de 2.000.000 de pesos en efectivo

otros elementos tecnológicos vinculados a la actividad ilícita.

Cuatro imputados y un antecedente relevante

La Justicia Federal imputó a cuatro personas mayores de edad por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. Entre los acusados se encuentra Javier “Javi” Luna, de 33 años, quien ya había sido condenado en 2019 a seis años de prisión por tráfico de drogas.

Fuentes oficiales aclararon que, si bien Luna fue imputado, no se dispuso su detención en esta etapa. El avance del proceso judicial definirá su situación en los próximos días.

En paralelo, la Fiscalía Provincial N°1 abrió un expediente por tenencia ilegal de arma de fuego, en virtud de la pistola hallada en uno de los domicilios.