Allanamiento en Sarmiento por maltrato animal: secuestraron un perro con signos de violencia

Un procedimiento judicial por maltrato animal se llevó adelante en la ciudad de Sarmiento luego de que una denuncia vecinal encendiera las alarmas sobre el estado de un perro.

La intervención estuvo a cargo de la Unidad de Delitos Ambientales y Maltrato Animal de la Fiscalía, que activó un operativo con diferentes divisiones policiales para garantizar el rescate.

Según informaron fuentes oficiales, la denuncia fue realizada por una residente del barrio Parque Patagonia quien manifestó su preocupación por las condiciones en las que se encontraba un can en el patio de una vivienda ubicada en la zona de las calles Dorrego y Williams. Ante la gravedad de lo expuesto, el fiscal de la causa solicitó una orden judicial para ingresar al domicilio.

El abogado de la Fiscalía, Daniel Manríquez, presentó el pedido formal ante el juez de turno, quien autorizó el allanamiento. Con la medida en mano, se dispuso un despliegue en el lugar con la participación de personal de la Comisaría Local, la División de Investigaciones y efectivos de Policía Científica, a fin de asegurar el procedimiento y constatar la situación denunciada.

Al ingresar a la vivienda, los agentes encontraron un perro de tamaño mediano que presentaba un cuadro preocupante. De acuerdo al parte policial, el animal evidenciaba claros signos de maltrato físico y además tenía un tumor abdominal visible, lo que agravaba su estado de salud. Frente a esa constatación, se procedió al secuestro y posterior reubicación del can.

La mascota quedó bajo resguardo de la organización proteccionista Animalistas Sarmiento, que se encargará de brindarle los cuidados necesarios y de iniciar el proceso de recuperación. El objetivo es que, una vez estabilizado, el perro pueda ser dado en adopción a una familia que garantice su bienestar.

En paralelo, los investigadores identificaron al propietario de la vivienda y supuesto responsable del animal. Desde la Fiscalía confirmaron que se le tomaron los datos personales y que será notificado de las actuaciones judiciales en curso. El caso quedó caratulado como maltrato animal, figura prevista en la Ley 14.346, que establece sanciones penales para quienes ejerzan violencia o abandono hacia los animales.

Con información de una gacetilla de prensa del Ministerio Público Fiscal de Chubut.