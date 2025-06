La diputada nacional por Unión por la Patria, Eugenia Alianello, habló en "Buen Día Comodoro" sobre la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner . Cuestionó duramente a la Justicia y sostuvo que se trata de una persecución política.

“La verdad que es preocupante, primero, que la justicia resuelva temas de la política”, afirmó, y a continuación, planteó que “como venía manejándose esta causa, todos sabíamos que hubo otros poderes que se metieron por sobre cuestiones netamente políticas; en este caso, el poder judicial se aceleró a las definiciones de esta causa. Era algo que ya se había anticipado; la verdad que en el día de ayer se sabía y se estaba esperando este resultado.”

La legisladora manifestó que “es una situación, por supuesto, que genera mucha tristeza porque quienes militan dentro del peronismo no es la primera vez que ven este tipo de situación; también ha pasado con otros líderes del peronismo y la verdad que la situación generó mucha tristeza.”

“Creo que lo más preocupante también es pensar, digamos, más allá de la figura y de lo que representa Cristina Kirchner, pensar en la democracia y en lo que estamos viviendo, porque todo esto sucede también dentro de un gobierno totalmente autoritario y que viene, de alguna manera, a intentar disolver la independencia de poderes, a intentar avasallar la Constitución, la democracia, el Congreso”, agregó.

“No es un escenario el fácil el que estamos viviendo y esta situación no es una situación más, no es algo que sucede de casualidad”

En continuidad de esta nueva situación judicial para Cristina, Alianello sostuvo: “creo que el escenario y el peronismo en general se va a replantear muchas cosas, o debería por lo menos. De todos modos, que Cristina no pueda ser candidata no quiere decir que no va a seguir conduciendo un sector muy importante del peronismo de la Argentina”.

La legisladora por Chubut fue consultada si cree que hubo corrupción o no durante los gobiernos kirchneristas, y respondió: “Yo no soy del poder judicial para decir si hay corrupción o no, me parece que la justicia es quien tiene que trabajar sobre esos temas, pero tiene que trabajarlo de manera independiente. Lo que sí creo y estoy convencida es que los gobiernos peronistas siempre han trabajado con la mirada puesta en más derechos y más justicia social para la gente. Por ahí se han cometido errores, seguramente, pero no podría decirte yo si hubo o no”.

Sobre las palabras de Cristina Fernández tras conocer la condena: “básicamente dijo que se siga trabajando con la mirada puesta en la gente, digamos. Principalmente reforzó las ideas que todos sabemos que tenemos que hacer porque es la forma en que el peronismo siempre ha trabajado. Creo que lo que plantea también es acercarse, digamos que la política tiene que estar más cerca de la gente”.

“Creo que más allá de esta situación en particular, la política está siendo atacada permanentemente, sobre todo por este gobierno. Yo respeto a quienes piensan distinto, pero me parece que hay que hacer un fuerte ejercicio para fortalecer la democracia porque los tiempos que vienen no son fáciles, más allá de las medidas económicas que toma el gobierno nacional, y me parece que el avasallamiento permanente contra las instituciones y la búsqueda del debilitamiento de la democracia es algo que no tenemos que permitir”, concluyó.