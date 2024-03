Una nueva modalidad de estafa ya llegó a la provincia de Chubut. Los estafadores se hacen pasar por empleados de la popular plataforma de streaming Netflix, a través de mensajes y llamadas, a través de las cuales buscan obtener información confidencial.

Uno de los casos reportados fue dado a conocer en las últimas horas por Maria Castro, a través de su cuenta en la red social “X”.

“Esta estafa, que hace estragos entre los jubilados, ya llegó a Chubut. Llamaron hoy a abuelos de la familia. ¡Alertemos a nuestros mayores!”, escribió junto a las capturas de los mensajes que le llegaron a sus familiares, de una persona que decía ser empleado de la plataforma ofreciendo una promoción.

De igual manera, adjunto las capturas de una noticia que daba cuenta de una estafa a una jubilada en La Plata bajo esta misma modalidad.

La víctima, quién contó su caso en diálogo con TN, describió que hace algunos días estaba revisando sus redes sociales y de repente le apareció una noticia que le pareció atractiva. “Netflix 50% para jubilados”, decía el título de la publicación. Tenía un link que te llevaba a un WhatsApp y así fue que entró en el engaño.

“Les mandé un mensaje para que me brinden más información, porque estaba interesada en la promoción. A los tres días me llamaron por teléfono, me preguntaron cuánto estaba pagando por el servicio y que me iban a dar un descuento de la mitad”, detalló sobre la modalidad.

A la mujer le llegó un correo con una clave de acceso con el que pudieron acceder a su sistema por medio de la app Quick Support y ver sus cuentas bancarias: “El mail estaba en inglés y no entendía nada, era larguísimo encima. Les pedí que me dijeran cómo hacer para acceder a la promoción y me hicieron descargar una aplicación a mi celular”.

“Me dijeron mi CUIT y que también que estaba pagando el servicio desde Superville o Banco Provincia. Para mí estaban entrenados, parecían operadores de verdad”, relató.

Le terminaron robando casi 80 mil pesos de MercadoPago, hicieron una transferencia de 400 mil pesos de Banco Provincia y sacaron un préstamo personal del Banco Superville de 266 mil pesos, pero que a 60 cuotas el pago total asciende a 1.688.000 pesos. También hicieron una compra en una carnicería de Devoto por $177.