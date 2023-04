Una mujer de la localidad de Caleta Olivia, Santa Cruz, denunció que fue estafada. Explicó que puso a la venta un sillón en redes sociales y en WhatsApp por $60 mil pesos, sin embargo, nada salió como esperaba y terminó sacando un préstamo por $420 mil pesos.

Según informó El Calentense, la mujer aseguró estar “muy mal”.

“Sufrí una estafa por $420.000 con la modalidad de que se habían equivocado de transferencia, estoy muy mal porque en la Comisaría Segunda me tomaron la denuncia y llevé más datos de la persona que me estafó y me tuvieron a las vueltas”, agregó.

Respecto a la modalidad de engaño, indicó que apareció un comprador y le pidieron el CBU, "después me dijeron que se habían equivocado en hacer la transferencia”.

Luego, la llamó una persona que aseguró trabajar en el Banco Nación y le señaló que tanto su cuenta como la del comprador habían sido bloqueadas.

“Me dijeron que tenía que sacar un préstamo para devolver ese dinero y me iban indicando los pasos a seguir”, remarcó.

