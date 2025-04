La escena ocurrió en pleno centro de Neuquén, a las 16 horas de un día cualquiera. Nada parecía fuera de lugar hasta que un depravado sexual convirtió la vereda de la Facultad de Humanidades de la UNCo en el escenario de una situación aterradora: abordó a una joven, la tocó sin permiso y la quiso llevar con él.

El caso fue relatado en Radio UNCo Calf por Amancay Salgado, consejera superior por el claustro estudiantil, quien reconstruyó lo sucedido. "Ella estaba sentada esperándome. Ve a un hombre cruzar entre los autos, se le acerca, le habla y empieza a tocarla. Le dijo que trabajaba en la construcción de enfrente, que la estaba mirando hace rato y que lo acompañara porque la esperaban otros", relató.

En cuestión de segundos, lo que parecía un intento de conversación se tornó en una amenaza física: el hombre le tocó el brazo, los hombros y hasta le dio un beso en la cabeza. La joven, paralizada, no pudo reaccionar. Fue otra mujer la que intervino, entendiendo que la escena era violenta, y logró alejar al sujeto.

Salió a trabajar y nunca volvió: lo encontraron sin vida en la costa de un río patagónico

El acosador, lejos de huir con apuro, se retiró caminando, como si nada. Ingresó a un edificio abandonado señalado por vecinos como aguantadero, ubicado en Avenida Argentina y Albardón. La víctima hizo la denuncia, pero aún no fue identificada.

Desde la UNCo expresaron su preocupación. “No hay cámaras, no hay móviles suficientes, y esto pasó en una zona donde hay colectivos y estudiantes todo el día”, lamentó Amancay. La policía solo se comprometió a reforzar patrullajes, ya que no tiene injerencia en medidas de fondo como la instalación de cámaras.

Cómo es el hombre

El hombre fue descrito como alto, canoso, de entre 50 y 60 años. La empresa constructora cercana a la empresa se trata de uno de sus empleados. “No queremos criminalizar, pero sabemos que entre los laburantes también hay personajes que ponen en riesgo a quienes estudian o caminan por ahí”, dijo Amancay, alertando además sobre los robos permanentes en la zona.