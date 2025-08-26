Alerta en Santa Cruz por la desaparición de una mujer que denunció amenazas en mensajes previos

La desaparición de Lidia Mabel Bastías, de 46 años, mantiene en alerta a la ciudad de Las Heras, en Santa Cruz. La mujer envió mensajes a su familia en los que habló de deudas, amenazas y su decisión de abandonar el hogar.

Desde entonces no se supo más de ella y las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda que se extiende también a localidades cercanas.

El hecho fue denunciado el lunes por la noche en la Comisaría Segunda de Las Heras. Según el testimonio del hijo de Bastías al que accedió La Opinión Austral, alrededor de las dos de la tarde su padre le contó que la mujer le había escrito un mensaje en el que aseguraba que se iba de la casa para no ocasionar problemas por una deuda que mantenía con personas no identificadas.

Un músico de Santa Cruz evitó un control y denunció que sufrió una paliza de la policía: “Me podrían haber matado”

Horas después, el propio denunciante recibió nuevos mensajes a través de WhatsApp. Allí, Bastías le envió una foto de una construcción junto a frases en las que pedía perdón a su familia, decía no tener “perdón de Dios” y confesaba haberse involucrado con personas con las que nunca debió relacionarse. Además, señaló que venía recibiendo amenazas desde hacía dos meses.

Ante la gravedad de los mensajes y la incertidumbre sobre su paradero, la Policía de Santa Cruz activó de inmediato los protocolos de búsqueda. Se libraron las Claves 16 y 17, herramientas que se utilizan en la provincia para dar aviso rápido a todas las dependencias y facilitar la difusión del caso.

El caso se conoció rápidamente en Las Heras y generó preocupación en la población. Vecinos y allegados a la familia compartieron la búsqueda en redes sociales para multiplicar el alcance del pedido de paradero.

Violento ataque en Santa Cruz: un hombre recibió una brutal paliza, está grave y cayó un tercer detenido

La familia de la mujer se mantiene en contacto permanente con la policía y expresó públicamente su preocupación. Su hijo, quien radicó la denuncia, pidió colaboración a toda la comunidad para que cualquier dato sea informado de inmediato a las autoridades.