La provincia de Santa Cruz vive momentos de tensión ante la aparición de al menos dos casos de intentos de secuestro o abordajes sospechosos en distintas localidades durante las últimas semanas. Además, a fines de agosto, un joven de 17 años fue secuestrado. Estas situaciones encendieron las alarmas y generaron un fuerte llamado de atención entre los vecinos y autoridades.

El hecho más reciente ocurrió el pasado lunes 15 de septiembre por la tarde en la ciudad de Río Gallegos, cuando una vecina relató una experiencia que la dejó muy preocupada. Cerca de las 14:30, al salir de su trabajo, decidió caminar rumbo a su casa por la calle Santa Fe, cerca de un conocido club deportivo de la zona, ya que el transporte de su hijo se había atrasado.

Según contó, un auto blanco comenzó a seguirla a una distancia cercana. “El auto se detuvo y me saludó, pero yo seguí caminando”, relató. Minutos después, el vehículo dio marcha atrás, cambió de carril y empezó a hacerle señas para que se subiera. La mujer describió al conductor como un hombre con cabello canoso y lentes.

Desarticularon una red de trata en Comodoro: rescataron a 7 mujeres que “rotaban cada 15 días” desde Buenos Aires

El auto la siguió por más de una cuadra. En un momento, cuando el vehículo se le puso delante, ella intentó sacar una foto, lo que provocó que el auto se alejara rápidamente.

A pesar del susto, la mujer decidió compartir lo ocurrido para advertir a otras personas, especialmente niñas y adolescentes que puedan encontrarse solas en la calle. Cabe recordar que este hecho se suma a otros dos casos similares en la provincia patagónica.

Este episodio se suma a otros dos hechos denunciados en la provincia en las últimas semanas, que también causaron preocupación entre los vecinos.

“Viento Blanco”: secuestraron 20 kilos de cocaína con el sello de un poderoso clan narco

LOS OTROS CASOS QUE GENERARON PREOCUPACIÓN

El pasado martes 2 de septiembre, una mujer del barrio 700 Lotes, en 28 de Noviembre, vivió un momento de tensión, al revelar que un hombre que conducía un auto blanco intentó acercarse a ella de forma sospechosa mientras caminaba por la calle.

El impactante hecho ocurrió alrededor de las 8:10 de la mañana, cerca de la ruta que limita con el barrio Plan Federal. Según relató la víctima, el conductor del vehículo abrió un poco la puerta y, con una actitud sospechosa, le dijo: “Vení, mamita, vení”.

Si bien quedó paralizada por esa inusual situación, pudo escapar corriendo y llegar hasta su casa, en medio de la desesperación.

Volvieron a detener por robo a un campeón del mundo y figura del futsal de Comodoro

De esta manera, la mujer realizó la denuncia. “No me dijeron si iban a salir a buscar o a patrullar, solo quedó asentada la denuncia”, señaló a la prensa.

“Me gustaría que no crean que es un chiste ni que minimicen la situación. Me gustaría que nos unamos y nos protejamos entre todos”, indicó.

SECUESTRARON A UN ADOLESCENTE DE 17 AÑOS EN CALETA OLIVIA

Un adolescente de 17 años sufrió un grave hecho la tarde del domingo 17 de agosto, a pocas cuadras de su casa, cuando fue abordado por un hombre que lo obligó a subir a su auto. El menor fue liberado después de un tiempo cerca de una escuela. La madre radicó la denuncia policial. Ocurrió en Caleta Olivia, en Santa Cruz.

Eran cerca de las 18:00 cuando la víctima fue abordada por un hombre armado a pocas cuadras de su casa y obligado a subir a un auto rojo. El joven estuvo retenido durante veinte minutos hasta que finalmente fue liberado en cercanías de la Escuela 74.

Conmoción: buscan el cuerpo de un futbolista comodorense desaparecido en un río de Chile

La madre del menor, identificada como Valeria A., relató: “Gracias a Dios está bien, pero pudo haber terminado en una tragedia. Quiero advertir a todos los papás y mamás porque en Caleta ya no estamos seguros”, expresó.

Según el testimonio del joven, durante el trayecto el hombre lo hostigó físicamente: “Le tocaba una pierna y le olía la piel”, contó la madre. Sin embargo, aclaró que su hijo no sufrió lesiones ni le robaron pertenencias.

El atacante sería un hombre robusto, de cabello largo y barba crecida, que se movilizaba en un Renault Clio rojo, de patente vieja y sin vidrios polarizados, según publicó Info Caleta.

Robaron en la Catedral de Comodoro y lo que se llevaron generó indignación

La mujer destacó el acompañamiento recibido al radicar la denuncia en la comisaría Quinta: “Nos atendieron muy bien en la comisaría del Rotary, pero este hombre anda suelto y puede hacerle lo mismo a otro chico. Por eso lo hago público.”

“No quiere que a otro le pase lo mismo que le pasó a él. Este tipo está loco, te puede apuntar a vos, a mí, a cualquiera. Caleta ya no es el Caleta de antes”, concluyó.

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR