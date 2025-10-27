En las últimas horas comenzó la intensa búsqueda de una joven de 26 años, desaparecida en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz. Según informó la policía provincial, la mujer está identificada como Florencia Daniela Andrade.

De esta manera, activaron un operativo de búsqueda y solicitaron a la comunidad cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.

Según los datos aportados por la familia y las autoridades, Florencia mide 1,65 metros, tiene contextura delgada, piel blanca, cabello largo y negro, y ojos marrones. Además, posee un tatuaje en el hombro izquierdo con la palabra “Renata”.

El día de su desaparición vestía borcegos negros, jean celeste, remera blanca con beige, campera tipo puffer negra con capucha y llevaba una cartera chica negra con cierres plateados.

La policía pidió a cualquier persona que haya visto a Florencia o tenga información relevante que se comunique de inmediato al 911 o que se acerque a la comisaría más cercana.

El operativo continúa en marcha mientras las autoridades llaman a mantener la calma y colaborar con datos precisos para localizarla lo antes posible.

BUSCAN A UN MENOR DE 13 AÑOS DESAPARECIDO HACE CASI UNA SEMANA EN SANTA CRUZ

La Policía de Santa Cruz mantiene un trabajo constante para localizar a personas denunciadas como desaparecidas, desplegando recursos humanos y tecnológicos en distintos puntos de la provincia. En este marco, la fuerza lleva adelante una intensa búsqueda para dar con un adolescente de 13 años en Río Gallegos.

Según el reporte oficial, el menor identificado como Alexander Diego Condori Ticona fue visto por última vez el lunes 21 de octubre, alrededor de las 23:00 horas, cuando se fue del Hospital Regional de la capital santacruceña.

En tanto, la denuncia fue radicada en la División Comisaría Primera, que encabeza las actuaciones y coordina las tareas con otras dependencias policiales.

Según informaron, Alexander es de contextura delgada, tez morena, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene cabello negro, y al momento de su desaparición vestía pantalón de jean gris oscuro, buzo negro con capucha y zapatillas negras marca “Adidas”.

Desde la Policía se solicita la colaboración de toda la comunidad. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse con la Comisaría Primera de Río Gallegos o al servicio de emergencias 101, de manera anónima y gratuita.

ES DE SANTA CRUZ, VIAJÓ A BUENOS AIRES Y NO SABEN DE ÉL HACE MÁS DE 2 SEMANAS

El misterio por el paradero de Alexis Ezequiel Acosta angustia a su familia y moviliza a las fuerzas de seguridad de Santa Cruz. El hombre, de 41 años y oriundo de Río Gallegos, salió de la ciudad patagónica rumbo a la ciudad de Punta Alta, en Buenos Aires, el 31 de septiembre con un plan de viaje breve, donde debía regresar a principios de octubre. Sin embargo, nunca regresó y su rastro se perdió por completo.

Los días pasan y la incertidumbre crece. La última vez que su familia tuvo noticias fue el 11 de octubre, cuando mantuvieron una comunicación que hoy parece lejana. Desde entonces, hay un silencio absoluto que preocupa.

Su caso fue incorporado al Sistema de Registro de Personas Extraviadas de Santa Cruz (SIRPEX) y las autoridades insisten en que cualquier dato puede ser clave.

Según indicaron, Acosta es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene el cabello castaño con canas, ojos marrones y una barba que forma parte de su aspecto habitual. También presenta un lunar en el lado izquierdo de su rostro.

Un dato que podría resultar fundamental es la presencia de tatuajes visibles. En su brazo izquierdo lleva grabada la frase "Comando Infante de Marina", y en la mano derecha tiene tatuada una serpiente. Ambos podrían servir para su identificación en caso de ser visto por la población.

Con información de El Diario Nuevo Día redactada y editada por un periodista de ADNSUR