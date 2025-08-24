La desaparición de menores es un tema que genera profunda preocupación tanto en las familias afectadas como en las autoridades encargadas de garantizar la seguridad de la comunidad.

Cada caso activa una red de búsqueda urgente, donde el tiempo y la colaboración ciudadana son fundamentales para lograr resultados positivos. En este contexto, los operativos se despliegan con rapidez y rigor para localizar a las personas que se encuentran fuera del alcance de sus seres queridos.

En Puerto Madryn, la alerta se encendió hace pocos días tras la desaparición de una joven de 15 años. La incertidumbre y el temor invaden su entorno familiar y social, mientras las fuerzas policiales y los organismos especializados trabajan sin descanso para dar con su paradero. La participación activa de la comunidad es clave para intensificar el operativo.

La Oficina de Búsqueda de Personas de Puerto Madryn busca desesperadamente a Isabella, una joven de 15 años que se encuentra desaparecida desde el pasado sábado 23 de agosto.

Informan que es una adolescente delgada, de tez blanca, aproximadamente 1,60 metros de altura, con cabello largo hasta los hombros, teñido de rubio, y ojos color miel. No presenta cicatrices ni tatuajes visibles.

La última vez que se la vio fue durante la tarde del sábado en su domicilio. Las autoridades policiales solicitan la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.

En tanto, cualquier dato relevante puede ser comunicado en la dependencia policial más cercana, llamando al 101, enviando un mensaje privado a la cuenta de Facebook de la Oficina de Búsqueda de Personas o al teléfono 2804-562486.