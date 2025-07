La llegada de la nieve a Villa La Angostura trajo consigo una creciente preocupación entre los turistas: una nueva modalidad de robos “silenciosos” con inhibidores de señal comenzó a reportarse en zonas claves, principalmente en Cerro Bayo, donde en solo dos días se registraron dos hechos delictivos bajo esta metodología. La situación puso en alerta a autoridades y fundaciones vinculadas a la actividad turística de la ciudad.

Según se supo a través de una entrevista en AM550, Ricardo Haz, referente de la Fundación de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes, confirmó los hechos e indicó que se trata de una situación inédita en el lugar, lo que genera aún más incertidumbre. “Es la primera vez que pasa, encima dos días seguidos”, aseguró.

El estacionamiento en Cerro Bayo en la mira

Uno de los puntos más señalados por los visitantes es el estacionamiento del cerro, donde se cobraba entrada, pero no se ofrecía seguridad formal. Este predio, aunque pertenece al centro de esquí, está actualmente gestionado por la fundación mencionada. Haz explicó que tienen un “acuerdo mutuo” por el cual la fundación se hace cargo del espacio, pero no tiene responsabilidad sobre la seguridad del lugar.

“Nosotros organizamos los autos y cobramos, pero no estamos en las cuestiones de vigilancia. Nunca vimos nada extraño, lo que demuestra que es una modalidad difícil de detectar”, indicó Haz.

Los turistas en alerta

Las personas que denunciaron los robos contaron que al regresar de sus actividades encontraron sus vehículos saqueados, sin señales de violencia, pero con objetos personales faltantes. Los inhibidores desactivan las alarmas y bloquean el cierre centralizado, permitiendo que el vehículo quede abierto sin que el dueño lo note.

“Uno paga por un lugar, se va a esquiar tranquilo y cuando vuelve le faltan cosas, como en un supermercado”, graficó Haz. Esta situación generó malestar entre los turistas, que ya plantean reclamos por mayor seguridad y prevención en un lugar que representa uno de los mayores atractivos de la región cordillerana.

Pedido de medidas y más prevención

Frente a los hechos, desde el cerro Bayo se evalúa instalar más cámaras de seguridad y reforzar la vigilancia para disuadir nuevos robos. Hasta el momento, la Policía no interviene directamente en el estacionamiento por tratarse de un predio privado.

“Estamos viendo cómo prevenir que esto vuelva a pasar. Esto no es habitual en la zona y no queremos que se repita”, explicó Haz. La preocupación es compartida por comerciantes, operadores turísticos y visitantes, quienes destacan que la imagen de Villa La Angostura no puede verse empañada por la inseguridad.