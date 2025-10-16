Un inquietante suceso conmueve al barrio Güemes de Córdoba. En los últimos días, diez gatos domésticos desaparecieron misteriosamente, mientras los vecinos alertan sobre la probabilidad de que un grupo de personas en situación de calle esté sacrificando y comiendo a las mascotas para sobrevivir.

El asunto cobró gravedad tras el hallazgo de restos de gatos –en particular, pieles– en la Plaza de los Arquitectos, situada en la esquina de Roca y La Cañada. Al encontrar estos indicios, los vecinos se movilizaron y presentaron una denuncia formal el miércoles en la comisaría local a través del centro vecinal.

Lautaro Celayes, presidente del Centro Vecinal de Güemes, expresó su preocupación en el programa El Show del Lagarto, emitido por El Doce TV. "Nos reportaron la desaparición de cerca de diez gatos y hallamos cueros en la plaza. Sospechamos que estas personas están utilizando a los animales para alimentarse", comentó el dirigente.

Las sospechas apuntan a habitantes de un campamento ubicado en el corredor que conecta la zona de Villa Richardson, el Hospital Misericordia y la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA). Se trata de un asentamiento con aproximadamente 30 personas que viven en extrema pobreza y, en muchos casos, enfrentan problemáticas de consumo de sustancias.

Celayes agregó que esta situación es apenas la punta del iceberg de un problema mayor que incluye un incremento en la población en situación de calle y el avance de actividades delictivas vinculadas al narcotráfico en la zona. "Esto supera los márgenes habituales de inseguridad urbana", advirtió.

Además, los referentes vecinales reclaman una respuesta urgente del Estado que no se limite a un enfoque policial, sino que incluya políticas sociales integrales para abordar la emergencia y prevenir la continuación de estos hechos. "Mantuvimos diálogo con el Ministerio de Seguridad, pero la solución debe ser profunda y multidimensional", indicó el presidente del centro vecinal.

Los vecinos sostienen que el abandono del espacio público y la falta de asistencia social son factores clave que alimentan el deterioro social de la zona, generando un escenario crítico que podría agravarse si no se actúa pronto.

El centro vecinal exige medidas que superen los simples patrullajes y que incorporen ayuda integral para las personas en situación de calle, con el fin de evitar que la desesperación lleve a prácticas extremas como la alimentación a base de animales domésticos.

"Queremos evitar que esta situación escale. Necesitamos soluciones inmediatas de los diferentes niveles del Estado para proteger a nuestra comunidad y a los animales", concluyeron los vecinos afectados, quienes ahora esperan una intervención contundente para frenar esta preocupante problemática.