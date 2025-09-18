La Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson advirtió a la población sobre una nueva modalidad de fraude que ya se detectó en otras provincias y podría replicarse en Chubut.

Se trata de mensajes que circulan por WhatsApp, redes sociales o SMS, en los que supuestamente empresas de combustible u organismos oficiales ofrecen promociones o beneficios. En realidad, son intentos de “phishing”, es decir, engaños digitales para robar datos personales y bancarios.

El método es siempre similar: los delincuentes invitan a responder con una palabra clave o ingresar a un enlace falso. Una vez que la víctima cae en la trampa, los estafadores pueden usar su información para hacer transferencias, sacar préstamos, mover dinero en billeteras digitales o incluso apropiarse de sus cuentas en redes sociales.

Desde el Ministerio Público Fiscal recordaron que, recientemente, en Santa Fe hubo casos de jubilados y pensionados que recibieron estos mensajes falsos. En uno de esos intentos, un vecino logró detectar la estafa a tiempo y evitó que le vaciaran la cuenta.

Las autoridades recomiendan no abrir enlaces sospechosos, no brindar datos personales o bancarios por mensajes y verificar siempre la fuente antes de responder.

Ante esta modalidad, la Unidad Fiscal Especializada recomienda a la población:

⚠️ No ingresar a enlaces que lleguen por mensajes, redes sociales o correos electrónicos de origen dudoso.

⚠️ No compartir contraseñas, datos bancarios ni códigos de validación con terceros.

⚠️ Verificar siempre la autenticidad de beneficios o promociones a través de los canales oficiales.

⚠️ Realizar la denuncia inmediata en caso de recibir comunicaciones sospechosas.

⚠️ Se recomienda siempre dudar y consultar antes de confirmar con OK o clic.

Finalmente, el Ministerio Público Fiscal del Chubut recordó que la prevención y la denuncia temprana son claves para frenar este tipo de delitos.

QUÉ ES EL PHISHING

El phishing es una técnica de ingeniería social utilizada por ciberdelincuentes para engañar a las víctimas haciéndose pasar por personas, empresas u organismos de confianza con el fin de obtener información confidencial como contraseñas, datos bancarios o información personal. Generalmente se realiza a través de correos electrónicos, mensajes de texto o enlaces falsos que inducen a la persona a proporcionar estos datos o a hacer clic en enlaces maliciosos. La intención es aprovechar la confianza o el engaño para robar información o realizar fraudes financieros.

Este método suele apoyarse en la manipulación psicológica, creando sentido de urgencia o promesas falsas como premios o beneficios para que la víctima actúe rápidamente sin verificar la autenticidad del mensaje. Al caer en la trampa, los atacantes pueden usar los datos robados para hacer transferencias, obtener préstamos fraudulentos o apropiarse de cuentas bancarias y redes sociales. La prevención implica desconfiar de mensajes sospechosos, no compartir datos personales y verificar siempre la fuente oficial antes de responder o ingresar información.