En días de Hot Sale es de suma importante tener en cuenta ciertos recaudos para evitar caer en páginas “truchas” que te estafan a un click de distancia. En ese marco, Ricardo Carreño, fiscal de cibercrimen de Comodoro explicó qué hay que tener en cuenta.

Recomendaciones

🔸En principio, explicó, “tienen que tener cierto cuidado de dónde pasa su dato bancario si hace una transferencia, si carga su tarjeta o de acuerdo a cómo realice su compra”.

🔸De esa manera, se recomienda comprar en sitios web confiables y conocidos, porque, en caso de que tengas que hacer un reclamo, es mucho más fácil, "eso es lo principal", destacó.

Por ejemplo, “cuando tenés un Hot Sale, tenés esa página oficial, desde donde salen un montón de páginas para realizar compras, esas son confiables, porque están certificadas, son reales. Luego tenés muchas situaciones y sitios que se hacen pasar por páginas confiables que te aparecen en Google y realmente no lo son”, advirtió.

“Te llega un correo electrónico y es un fishing, simulan ser una página de una casa de deportes, vos metes tu tarjeta de crédito y perdiste tu dinero”, alertó Carreño.

Asimismo, remarcó “lo principal siempre es tratar de hacer las compras en sitios web confiables, después vos tenés otra situación, por ejemplo, cuando se hacen compras en una red social. Supongamos que -a través de Instagram o Facebook, que es el Marketplace o que venden cosas en un emprendimiento por Instagram, ya estás tratando con una persona y no una empresa, fuera de un sistema, ahí se te eleva el riesgo”.

Y agregó, “vos en Marketplace tenés que asegurarte de “a quién” le compras, si es conocido, si tiene muchas ventas. Es recomendable directamente -si no lo conoces o si no es alguien de tu ciudad que vos puedas corroborar- no comprar”, sugirió. Al igual que las compras por medio de Instagram, “hay que ver cuánto hace que está, cuántos seguidores tiene, desde cuándo está publicando, si es un sitio web que tiene una semana, es raro. Lo principal es ser desconfiado”, recomendó.

QUÉ HACER ANTE UN CASO DE ESTAFA

El primer reclamo “es en el lugar, vos tenes que poner en mora al sitio”, señaló el fiscal. “¿Qué pasó? No me llegó el producto, las situaciones son múltiples. Te puede pasar que directamente te dejan de contestar en el momento o te mandan un código de seguimiento y el paquete nunca te llega”, ejemplificó.

Según a quien le compraste y cómo pagaste -si abonaste con tarjeta de crédito- quizás tenes un poquito más de respaldo, se transmita con la tarjeta y denunciás que te estafaron y tratan de que esa compra no impacte en tu crédito", precisó. Sin embargo, “otra cosa es cuando vos compras a un particular, mediante una transferencia bancaria , ahí ya es más difícil, lo que tiene que hacer en todo casoes ir y hacer la denuncia en policía”.

A la hora de presentar el caso ante la policía, “tenés que llevar todo lo que tengas, certificados de depósito, transferencia, la conversación que tuviste, a quién le transferiste , después se verá en Fiscalía y Policía en la Brigada de Investigaciones que se puede hacer con las evidencias que vos tenés”, explicó.

“La idea es evitar que lleguemos al caso a la estafa. Es muy difícil recuperar el dinero porque se mueve en forma instantánea. Según el caso, sí estamos hablando de una compra burda por Marketplace de alguien que vende materiales de construcción en oferta, un panel de ladrillos, vos hablás con una persona, le transferís el dinero y después te bloquean”, mencionó respecto a otro posible escenario de estafa.

Acto seguido, “hay que verificar si esa empresa existe o no existe. En el caso de que sí, tenés que mandarle una carta documento, exigir la compra. Si vos estás seguro de que es una estafa, ahí haces la denuncia”, aclaró.

Desde el Ministerio Público Fiscal “no le aseguran la devolución del dinero”. En la medida de las posibilidades “se intenta, pero de la manera en la que trabajan estas bandas, el dinero desapare en cinco minutos. Cuando la persona va a ser la denuncia en la comisaría, ese dinero viajó por 10 cuentas y cajas de ahorro. Y se manejan con montos bajos $50.000, no se habla de millones de pesos. Son muchas operaciones chicas”, detalló.

“La gente tiene que comprender que tiene que ser desconfiada porque es muy difícil recuperar dinero. Se recupera, no digo que es imposible, pero el porcentaje es mucho menor, porque no es tan fácil bloquear una cuenta bancaria de forma inmediata. Es lo que se está buscando hacer, todo el sistema judicial a nivel nacional debería trabajar en conjunto porque no hay gente de Comodoro solamente”, concluyó.