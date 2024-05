El “Hot Sale” abrió una oportunidad única para que los estafadores aprovechen las promociones en redes sociales, para generar publicaciones falsas y así hacer que personas ingresen, aporten sus datos y caigan en estafas. Se registraron casos en Comodoro Rivadavia y en Rawson.

Desde la Fiscalía de Cibercrimen en Rawson, Eugenia Domínguez, indicó que estas oportunidades son propicias para que proliferen este tipo de estafas y que básicamente se dan a través de la modalidad de Phishing, es decir, robo de datos.

“Son todas transferencias de día de ayer. Recibimos tres en estos momentos, ya se comunicaron con la fiscalía de Comodoro”, dijo sobre los casos detectados.

Domínguez indicó que lo más importante estando presente el Hot Sale es ingresar a través de la plataforma oficial, y no hacerlo desde promociones en las redes sociales.

Asimismo, indicó que“vimos publicaciones en redes sociales con suplantación de identidad de Banco del Chubut con sorteos de viviendas y promociones de préstamo donde pedían a la gente registrarse en una plataforma. Se les abría el acceso al homebanking y la gente ingresaba sus datos”,

A continuación, indicó - en diálogo con Canal 12, que lamentablemente las personas ingresaron sus datos a esta página del Banco del Chubut con similitudes a las originales a la original. “Les hicieron ingresar datos y a los minutos les pareció una notificación de que les apareció una transferencia”, indicó.

Finalmente, la funcionaria recordó la importancia de no brindar datos personales ni claves en páginas de dudosa procedencia."El acceso a plataformas desde redes sociales, sobre todo en Facebook, no es recomendable", aseguró.

⚠️ RECOMENDACIONES PARA EVITAR ESTAFAS

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) brindó recomendaciones para evitar estafas, y realizar compras seguras.

✴️Siempre ingresar a las empresas adheridas al evento a través de la web oficial de Hot Sale.

✴️Mirar la información de contacto del vendedor, ya que si ésta es extraña o proviene de un país que no tiene nada que ver con la marca del producto, entonces no es un vendedor confiable.

✴️Menciones legales: el editor de un sitio web, el autor de un blog o el comerciante de una tienda online debe anunciar las menciones legales en su página web. De lo contrario, se lo considera un sitio ilegal.

✴️Verificar que la URL es correcta. Siempre una excelente práctica es la de escribir directamente la url en el navegador, en lugar de llegar a ella a través de enlaces disponibles desde páginas de terceros o correos electrónicos.

✴️A la hora de comprar, proporcionar sólo la información absolutamente imprescindible para la operación.

✴️Llevar un registro escrito de las transacciones y sus detalles.

✴️Redirecciones: no es raro que un sitio web no confiable redirija al internauta hacia sitios de otros países que no son confiables para realizar compras.