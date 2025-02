Alcohol al volante y un colectivo en malas condiciones con menores a bordo: la detención de dos choferes en Ruta 3

Ambos casos fueron detectados este lunes a la mañana por agentes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en un operativo de control llevado adelante en la Ruta Nacional 3, kilómetro 1.448, en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut.

En ese marco, la CNRT desafectó a un conductor profesional de combi que transportaba 20 pasajeros y que, al momento de realizarle el test de alcoholemia, arrojó como resultado 0,26 g/L de alcohol en sangre. El servicio tenía como destino la ciudad de Viedma.

Por otra parte, dentro del mismo operativo, se detuvo un micro en malas condiciones de higiene, no contaba con agua en los baños, no tenía la Revisión Técnica Obligatoria, no figuraba completa la lista de pasajeros obligatoria, y faltaban elementos de seguridad. Este servicio transportaba menores de edad de un club de fútbol a la ciudad de Comodoro Rivadavia.

En ambas situaciones se realizaron las actas de infracción, además de reemplazar al conductor profesional y el vehículo, en cada caso según correspondía.

Es importante remarcar que los controles por parte de la CNRT se intensificaron en el marco de la temporada de verano. Puntualmente en la provincia de Chubut, durante el mes de enero se llevaron adelante 3.200 controles, en los que se emitieron 70 actas de infracción.

