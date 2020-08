BUENOS AIRES - El presidente Alberto Fernández recibirá este lunes en la Residencia de Olivos a Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido el pasado 30 de abril cuando viajaba desde la localidad de Pedro Luro a Bahía Blanca.

La reunión entre el mandatario y Castro será al mediodía, según indicó la agencia Noticias Argentinas, y tendrá lugar un día antes que se inicie la autopsia al cuerpo encontrado hace unos días en la localidad de Villarino, cercana a Bahía Blanca, para tratar de establecer si se trata o no de Facundo.

La mamá del joven expresó en reiteradas oportunidades que había mantenido charlas telefónicas con el mandatario y este domingo señaló en declaraciones a TN sus expectativas para este encuentro presencial: "Le voy a decir muchas cosas, me gusta mirar a las personas a los ojos, por teléfono no me dice nada. Me gusta saber quién me está mintiendo y quién no".

"Voy a pedirle justicia, esto tiene que cambiar. Escucho todos los días casos: ingresan a la comisaria y aparecen ahorcados, suicidados. Son suicidados por la Bonaerense y quieren hacer eso con Facu", agregó .

Asimismo aseguró: "A mi hijo lo mató la Policía Bonaerense. Yo sé lo que pasó". Al hablar sobre las fuerzas de seguridad, Cristina recordó "sus burlas, todo lo que hicieron para tapar todo", y remarcó: "Están demostrando que cada vez más gente poderosa los está encubriendo, el intendente, sus compañeros".

Por último, la mujer sentenció: "En la Argentina no nos vamos a olvidar nunca más de lo que pasó en cuarentena".

La reunión entre Fernández y Castro había sido anticipada días atrás por el abogado de la madre de Facundo, Leandro Aparicio.

La autopsia

La mujer se trasladará el martes a los laboratorios del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), ubicados en el predio de la exESMA en Núñez, donde comenzará la autopsia.

Castro, que cree que los restos son de su hijo debido, entre otras cosas, a una zapatilla encontrada a unos metros del cadáver, indicó que los resultados se conocerán los primeros días de septiembre.

El caso

Facundo Astudillo Castro desapareció el 30 de abril, luego de que la Policía Bonaerense lo detuviera cuando viajaba desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca en plena cuarentena.

Si bien los efectivos que tuvieron contacto con él en ese momento aseguran desconocer su paradero, hace unas semanas se encontró en la basura de la comisaría de Teniente Origone un objeto muy similar que el chico siempre llevaba consigo: una artesanía en forma de sandía con una vaquita de San Antonio dentro, que le había regalado su abuela.

Hallazgo e investigación

El 16 de agosto se encontró un cuerpo en una zona inhóspita de cangrejales cerca Ruta Nacional 3 en la localidad bonaerense de Villarino, y ahora el Equipo Argentino de Antropología Forense intenta determinar si los restos son del joven.