El trabajo rural en zonas alejadas del país muchas veces se desarrolla en condiciones extremas. Los peones que trabajan en estancias o campos del interior profundo suelen estar expuestos a jornadas extensas, aislamiento geográfico y, en muchos casos, a la falta de derechos laborales básicos.

La distancia con los centros urbanos, sumada a la informalidad y la debilidad en los controles, genera un escenario propicio para situaciones de precarización, abandono e incluso explotación. Muchos trabajadores del campo viven sin acceso a servicios esenciales como agua potable, calefacción o asistencia médica, y ni siquiera están informados sobre su salario o situación contractual.

En Santa Cruz, un operativo conjunto entre UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) y la policía rural reveló un nuevo caso que expone esta realidad. Un trabajador fue encontrado viviendo en condiciones alarmantes en un campo de la provincia.

El trabajador estaba completamente aislado, sin agua corriente, electricidad, gas ni calefacción adecuada. Su única fuente de calor era un tacho improvisado, que ya le había provocado problemas respiratorios. Para conseguir agua, debía caminar más de 100 metros hasta el río, y su alimentación dependía de lo que podía conseguir por sus propios medios o con ayuda de vecinos.

Además de las condiciones de vida, el hombre no sabía cuánto cobraba, ni si efectivamente estaba registrado o percibía un salario. No tenía teléfono, ni forma de pedir ayuda en caso de una emergencia. Según informaron desde UATRE, el trabajador vive completamente solo y sin ningún tipo de contención laboral ni humana.

Las fotos tomadas durante el operativo muestran una vivienda deteriorada, sin electricidad, con cables cortados, techos en mal estado y sin ningún tipo de confort para enfrentar el invierno patagónico. La precariedad habitacional y el aislamiento encendieron las alertas del gremio.

LA DENUNCIA Y EL PEDIDO DE INTERVENCIÓN URGENTE

Ante la gravedad del hallazgo, el gremio UATRE presentó una denuncia formal para que las autoridades competentes investiguen si se trata de un caso de explotación laboral o trabajo esclavo, y se tomen medidas urgentes para garantizar los derechos del trabajador.

“Estamos ante una situación muy grave que no puede seguir ocurriendo en la Argentina. Exigimos que se tomen cartas en el asunto de inmediato”, señalaron desde el sindicato.

UN PEÓN SE PERDIÓ EN MEDIO DE LA NIEVE EN LA PATAGONIA Y SUS PERROS LE SALVARON LA VIDA

Un peón rural fue rescatado el pasado sábado 26 de julio, tras extraviarse en medio de un violento temporal de nieve, viento y hielo en la zona de Lonco Vaca, cerca de Mencué, en el corazón de la Región Sur rionegrina. El trabajador, identificado como Nahuel, logró dar aviso desde un cerro poco antes de que cayera la noche, permitiendo así que se activara un operativo de emergencia que salvó su vida.

El temporal había azotado la región con intensidad, generando condiciones extremas y dejando los caminos cubiertos por espesores importantes de nieve.

“ME CAÍ Y NO ME PODÍA LEVANTAR”

El testimonio de Nahuel, compartido por el medio Noticias Región Sur, conmueve por la crudeza del relato: “Estuve más de cinco horas caminando. La nieve me llegaba arriba de la rodilla y el frío era insoportable”. En un momento, el cuerpo ya no le respondió: “Me caí y no me podía levantar. Gracias a los perros puedo contarla, ellos se echaron encima mío y me dieron calor”, relató emocionado.

Cuando fue hallado, presentaba un cuadro avanzado de hipotermia. “La enfermera me dijo que tuve una hipotermia al 100%”, añadió Nahuel.

UN OPERATIVO EN RED SALVÓ LA VIDA DEL TRABAJADOR

El rescate fue coordinado por el comisionado de fomento de Mencué, Carlos Vertiz, quien partió en vehículo junto a la vocal Vilma Díaz y efectivos de la Unidad 60 de la Policía de Río Negro. Paralelamente, una ambulancia con personal sanitario salió desde Aguada Guzmán. Mientras tanto, el dueño del campo, Cristian, logró encontrar al peón y protegerlo en una tapera hasta que llegaron los equipos de asistencia.

“Salimos a buscarlo porque logró avisar desde un cerro, con la noche acercándose”, explicó Vertiz, quien luego confirmó que la ambulancia lo trasladó hasta Chasico, donde una segunda unidad del hospital de El Cuy, con el doctor Darío Bernel y personal médico, completó la atención.

