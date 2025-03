En las últimas horas, una situación en una escuela hogar de El Bolsón generó alarma entre las familias, quienes manifestaron su preocupación por la continuidad de un docente de Educación Física que fue denunciado en 2020 por “abuso sexual simple agravado por vínculo de cuidador”.

Si bien la causa penal aún no ha sido resuelta, el profesor sigue ejerciendo, y las familias decidieron tomar medidas preventivas, reclamando una solución definitiva. Los denunciantes afirmaron que el caso ha estado latente en los últimos años, y aunque el profesor en un momento fue retirado del establecimiento educativo, posteriormente regresó.

“Venimos a plantear una situación con un docente que tiene una causa abierta por vulnerar a un menor, y queremos mostrar nuestra preocupación por nuestros hijos e hijas”, expresaron los padres en una entrevista para la FM 105.5.

Las familias aseguraron que no se sienten satisfechas con las respuestas de las autoridades, aunque el equipo directivo asignó un “docente acompañante” para supervisar las clases de Educación Física.

“La respuesta de un docente acompañante no es suficiente por cuestiones de lógica y posibilidades físicas. Necesitamos una solución satisfactoria”, subrayaron.

Han mantenido reuniones con la dirección y supervisión escolar, pero aún aguardan una resolución concreta. “Vamos a esperar la respuesta de supervisión y de la dirección que nos citaron a las 18 horas. Mientras tanto, seguimos subiendo los escalafones para exigir una explicación de por qué esta persona con causa abierta está entre infancias”, añadieron.

El reclamo de las familias se centra en que el profesor no debería tener contacto con menores hasta que se resuelva su situación legal. “Queremos que no esté dentro de las escuelas, que no tenga contacto con las infancias. No nos parece descabellado lo que pedimos. Podemos esperar a la justicia, pero mientras tanto esta persona no debería estar en contacto con niños y niñas”, declararon. Asimismo, remarcaron que la situación lleva más de cinco años, durante los cuales el docente ha rotado entre distintas instituciones.

Las familias señalan que esta situación vulnera los derechos de los niños y niñas establecidos en la Ley 26.061, que garantiza su protección integral. “Entendemos que están vulnerando los derechos de los niños porque ellos no son quienes no deben estar en la escuela por cuidado nuestro. Estamos en el mundo del revés”, expresaron.

Finalmente, hicieron hincapié en el impacto emocional que esta situación genera en los menores. “No los podemos seguir exponiendo. Las infancias tienen prioridad según la ley, y no queremos que estén expuestas a esta persona”, concluyeron, reiterando su exigencia de que se tomen medidas efectivas para garantizar la seguridad de los estudiantes. La comunidad educativa espera respuestas inmediatas de las autoridades competentes para resolver este conflicto que afecta a tantas familias.