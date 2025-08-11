Una conmoción profunda sacudió a Villa Domínico, partido de Avellaneda, Buenos Aires, tras el descubrimiento de un crimen espantoso. En las últimas horas, una mujer fue detenida acusada de asesinar de manera brutal a su bebé de apenas ocho meses de vida.

Según fuentes policiales, la madre – identificada como Natali – habría ahorcado a la niña y luego la golpeó con un ladrillo en la cabeza hasta causarle la muerte.

PRENDIÓ FUEGO SU VIVIENDA ANTES DE INTENTAR ESCAPAR

El hecho ocurrió en un pasillo de la calle Campichuelo al 4200, a solo dos cuadras de un comedor comunitario, en el barrio Villa Corina. La acusada, tras cometer el filicidio, habría incendiado su vivienda con la intención de borrar las evidencias y facilitar su escape, pero la rápida propagación del fuego afectó también a las casas vecinas, generando pánico entre los residentes del barrio.

El incendio fue controlado luego de un arduo trabajo de los bomberos, mientras la policía desplegaba un operativo cerrojo para detener a la mujer, quien intentaba huir tras prender fuego la casa. Finalmente fue detenida y puesta a disposición de la fiscalía de turno, que investiga el caso bajo los cargos de homicidio agravado por el vínculo e incendio intencional.

Los investigadores no descartan que el incendio haya sido una maniobra planificada para borrar pruebas del crimen, y actualmente la Justicia busca definir si la imputada entiende la gravedad de sus actos y cuál fue el motivo detrás del brutal filicidio. Hasta ahora, no se conocieron detalles sobre el padre de la víctima ni sobre el entorno familiar.

Este tipo de crímenes, catalogados como filicidios, generan profundo desconcierto y una conmoción social difícil de comprender. Expertos en psiquiatría y neurociencias explican que no existe una única causa para estos actos: pueden originarse por trastornos mentales graves como psicosis, en la que la persona cree erróneamente que el hijo es una amenaza; o por trastornos de la personalidad, como la psicopatía, que implica una violencia crónica y falta de empatía. También se incluyen trastornos explosivos, donde la respuesta a estímulos provoca violencia desmedida que suele afectar a familiares cercanos.

La criminología señala que las razones detrás de estos actos pueden ser múltiples y diversas, pero comúnmente la salud mental juega un papel importante en buena parte de estos casos. En contextos específicos, como el estrés postparto, puede haber una afectación severa en la percepción y la relación con el bebé que, lamentablemente, pueden derivar en episodios de violencia extrema.

Con información de TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR