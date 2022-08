Una profesora de una escuela secundaria en la localidad de Pehuajó fue brutalmente agredida por los familiares de una alumna que había reprobado en un examen. No contentos con el violento accionar, apedrearon su casa y atacaron a su marido, que terminó en el Hospital.

Todo comenzó cuando la joven desaprobó un importante examen. Tras manifestar su malestar, su accionar se trasladó a la familia, porque no logró rendir la materia correctamente y de esta manera no puede continuar con su propósito que es ingresar y ser parte de la Policía Bonaerense.

La alumna necesitaba aprobar la evaluación para poder finalizar su ingreso a la Policía. Cuando la familia de la joven se enteró de lo sucedido, fueron en búsqueda de la profesora. Al principio le reclamaron fuera de la institución, la insultaron y la amenazaron verbalmente. Eso ocurrió por la tarde.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

Sin embargo, horas más tarde sucedió lo peor. La tía de la reprobada, en compañía de un tercero, fue hasta el hogar de la docente y la agredieron físicamente a ella y a su esposo. Además, lanzaron piedras contra su domicilio y destrozaron por completo la bicicleta que utilizaba para ir a trabajar.

Tras la falta de respuestas por parte de las autoridades, la comunidad educativa del Colegio Nacional emitió un comunicado en “repudio a la agresión sufrida hacia una docente de la institución y su familia”. También pidieron que “a través del diálogo y en forma pacífica”, se solucionen los conflictos.

Desde los gremios, confirmaron que mañana jueves se llevará adelante un paro docente en todo el distrito de Pehuajó en reclamo al episodio de violencia.

Puerto Deseado: un sospechoso fue nuevamente detenido y confesó el crimen

“Gracias, gracias por estar. Lo único que se me ocurre decir: la educación empieza en casa”, expresó la docente agredida a partir del apoyo de los estudiantes y los maestros.

“Hoy me di cuenta de cuánta gente me quiere, respeta mi trayectoria y me apoya. Si volviera a empezar no cambiaría nada de lo que hice”, aseguró.

Por último, enfatizó su compromiso con la educación secundaria: “Es el lugar donde mejor me siento después de mi mesa familia”.