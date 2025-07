En un contexto donde las estafas virtuales se vuelven cada vez más frecuentes y sofisticadas, los delincuentes encuentran nuevas formas de engañar a las personas utilizando la tecnología. Aprovechando la confianza que generan marcas conocidas y la rapidez con la que circula la información digital, apelan a la urgencia y al descuido para obtener datos personales o bancarios. Por eso, estar alerta e informado es clave para evitar caer en estas trampas que pueden provocar graves pérdidas económicas.

El Ministerio Público Fiscal del Chubut, a través de su Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen, emitió una advertencia sobre una nueva modalidad de estafa digital que ya se ha detectado en distintas localidades de la provincia.

Los engaños se presentan a través de mensajes de WhatsApp, SMS y correos electrónicos que simulan provenir de empresas de correo, con el fin de obtener datos bancarios de las víctimas.

Los mensajes aseguran que un paquete no pudo entregarse por errores en la dirección o por la falta de algún dato, como el número de casa o código postal.

Luego, instan al destinatario a completar un formulario a través de un enlace que conduce a una página que imita la estética de una empresa de mensajería. Allí se solicita información sensible, como nombre del titular de la tarjeta, número, fecha de vencimiento y código de seguridad.

El objetivo final es cometer fraudes bancarios, vaciar cuentas o acceder a billeteras virtuales.

Desde el MPF recalcan que estas comunicaciones no son oficiales y piden a la ciudadanía ignorar y eliminar estos mensajes de inmediato. También se recomienda no hacer clic en enlaces desconocidos, no completar formularios ni compartir datos personales o financieros.

En caso de haber proporcionado información, se debe realizar la denuncia en la Unidad Fiscal de Cibercrimen o en la comisaría más cercana.

Una modalidad reciente, también detectada en Chubut, consiste en mensajes que informan: “Su paquete ha llegado a nuestro almacén y no podemos entregarlo porque falta el número de casa en su dirección. Por favor, actualice su dirección: [enlace fraudulento]”. En algunos casos, se solicita cerrar y volver a abrir el mensaje para “activar” el enlace, o copiarlo y pegarlo en el navegador.

Las autoridades insisten en verificar siempre la fuente de estos mensajes y comunicarse directamente con la empresa de mensajería a través de sus canales oficiales. Además, recuerdan que está disponible en la página del Ministerio Público Fiscal una herramienta digital para brindar asistencia a víctimas de violencia o delitos digitales.

LA SCPL VUELVE A ALERTAR A SUS SOCIOS SOBRE ESTAFAS Y MENSAJES ENGAÑOSOS

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) alertó sobre la circulación de mensajes vía WhatsApp y llamadas telefónicas en nombre de la Cooperativa, que informan sobre gestiones en la conexión del servicio de energía y que solicitan, además, el ingreso a un enlace añadido o código de verificación para hackear la cuenta de WhatsApp.

“Advertimos a nuestros asociados y usuarios, que la SCPL no posee validación de doble factor en ninguno de sus medios de contacto”, remarcaron desde la Cooperativa.

Por tal motivo, recordaron que los canales oficiales de comunicación son las redes sociales bajo los usuarios @scplcoop en Facebook, Instagram y Threads, y @SCPL_Coop en X (Twitter). Los usuarios también pueden dirigirse al sitio oficial, scpl.coop; el Centro de Atención de Servicios al Asociado (CASA), en el 406 2020; y el asistente virtual Lara, vía WhatsApp al 2975260760.