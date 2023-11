Una insólita situación mantiene preocupados a los padres y madres de una Escuela Politécnica de Esquel. En los últimos días, alumnos de la institución sufrieron los robos y pérdidas de sus celulares y pertenencias, y al poco tiempo aparecieron en los inodoros del establecimiento.

En diálogo con la prensa, Azucena, una madre de una de las estudiantes afectadas, sostuvo “hemos tenido situaciones de robo en la escuela. Estoy transitando esta situación con mi hija. Empezaron a tirar carpetas, cartucheras y celulares en el inodoro del baño de varones”.

Cuando esta problemático tomó conocimiento público, los padres comenzaron a reunirse con el equipo directivo. En ese marco, la comunidad educativa se encuentra convocada a una próxima reunión este jueves para evaluar los avances y buscar soluciones conjuntas.

“Estos temas hay que hacerlos conocer, a mi hija no le puedo recuperar el teléfono, ya lo perdió, pero que no vuelva a pasar.Trabajemos en esto y no seamos tibios con los chicos porque se han perdido los valores y los códigos. Si hay otros papás que están pasando por lo mismo, y nadie hace nada, comuníquense conmigo para ver qué podemos hacer al respecto”, manifestó la madre, según informó Radio 3.

En tanto, lanzó una crítica al accionar del equipo directivo, al señalar a los padres que no era necesario hacer pública la situación que atraviesan los estudiantes del curso. “La escuela cuida sus espaldas y no informa a Supervisión”, fue su respuesta.

Por su parte, Patricia, otra madre a la que la afectó la situación, aseguró que el hurto de celulares, carpetas y cartucheras es frecuente y ocurre todos los días. Denunció que estos hechos suceden “en segundos y nadie ve nada”.