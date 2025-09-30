Momentos de gran tensión se vivieron en el CPEM 68 de Villa La Angostura este jueves por la tarde, cuando las autoridades escolares descubrieron que un alumno de 13 años llevaba un arma en su mochila. El hallazgo obligó a activar el protocolo escolar de actuación y generó preocupación en toda la comunidad educativa.

El hecho ocurrió alrededor de las 15 horas, cuando algunos compañeros advirtieron que el adolescente tenía un objeto sospechoso en su mochila. Ante la alerta, directivos y docentes convocaron a personal de la Comisaría 28, quienes acudieron al establecimiento para verificar la situación.

Reconocimiento del alumno y secuestro del arma

En presencia de la conducción escolar, los efectivos dialogaron con el estudiante. El propio alumno admitió que transportaba un arma y, al revisar sus pertenencias, la Policía confirmó que se trataba de una pistola de gas comprimido con balines y cargador. Aunque no se trataba de un arma de fuego convencional, los especialistas advirtieron que este tipo de artefactos puede causar lesiones.

El elemento fue secuestrado para evitar nuevos incidentes, conforme lo establece el protocolo provincial para casos de armas en instituciones educativas.

De inmediato se notificó a los padres del menor y tomó intervención la Defensoría de Menores, que trabajará junto a la familia para abordar la situación desde una perspectiva integral, contemplando medidas de seguridad, acompañamiento psicológico y social.