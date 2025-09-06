Jonatan León Suárez, de 41 años, fue visto por última vez el pasado jueves 4 de septiembre a las 7 de la mañana en General Roca. Ante su ausencia, la familia denunció la situación en la Comisaría 31, lo que activó de inmediato el protocolo de búsqueda por parte de la Policía de Río Negro.

El hombre mide 1,80 metros, tiene contextura delgada, cabello oscuro con canas y tez morena. Como identificadores particulares, posee un tatuaje con el nombre “Ailen” en el antebrazo derecho y otro en las costillas.

Vestimenta al momento de la desaparición

Al momento de ausentarse, Jonatan vestía una campera gris, buzo azul y zapatillas blancas con negro. La policía pidió a cualquier persona que cuente con información sobre su paradero que se acerque a la unidad más cercana o se comunique directamente con la Unidad 31 de General Roca.

Operativo de búsqueda

El personal policial mantiene activo un operativo de rastreo y patrullaje en distintos sectores de la ciudad y alrededores, con el objetivo de localizar a Jonatan. La colaboración ciudadana es clave para avanzar en la investigación y garantizar su rápido hallazgo.