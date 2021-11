El miércoles por la noche el nuevo ministro de Seguridad del Chubut, Leonardo Das Neves y el flamante jefe de la Policía provincial, Víctor Acosta brindaron una entrevista al programa "Sin Hilo" que se emite en simultaneo para Canal 12 y ADNSUR. Allí el comisario brindó detalles acerca de la impronta que pretende llevar en la fuerza provincial y marcó su postura acerca de las sanciones a los agentes de la Alcaidía de Trelew, por la fuga de dos peligrosos presos.

Respecto de la fuga de Rodrigo y Leandro Ramón integrantes de una conocida banda delictiva denominada "Los Ramones", acusados de una veintena de robos y el asesinato de una abuela de 86 años en Puerto Madryn, indicó "recorro todo el país y la Policía del Chubut es una de las más sanas de todo el país. Dudo que exista una ‘avivada’ para complicarle la llegada al nuevo ministro o la nueva cúpula. No veo ese espíritu en nuestra Policía. No dudo que estos malandras van a volver donde tienen que estar".

Se fugaron de la cárcel "Los Ramones", dos peligrosos delincuentes de Chubut

Y reconoció que el jefe de Policía "va a ser duro con el tema interno y si existieron errores del personal policial le van a caber las mayores sanciones posibles. Se va a evaluar la conducción de la Alcaidía porque va a haber que tomar algún tipo de medida de apartamiento o alejamiento. Asuntos Internos ya hizo una investigación rápida. Se hicieron presentes varias autoridades policiales y estamos esperando los resultados para tomar algún tipo de medida. Se hizo un operativo interprovincial y se trabaja con la inteligencia que se cuenta sobre estas personas”.

Intensa búsqueda de "Los Ramones" en Chubut: saltaron un paredón del patio de la cárcel y escaparon

Asimismo, el comisario habló de la salida de los jefes policiales en medio de un reclamo policial y negociación con el Consejo de Bienestar policial: “Vi con mucho dolor en que una jefatura tenga que irse de esa manera. Faltó un reconocimiento interno. Fue doloroso no tener reconocimiento. Más allá de los desaciertos, se preocuparon por el bienestar policial. Me pareció injusta la forma en que se fueron. Hubo exabruptos innecesarios”, lamentó.

“Todo fue muy extraño. La necesidad hizo que se tomen medidas. El ser humano se vio superado y reaccionó de ese modo”, agregó.

Encontraron ovejas maniatadas cerca de la Ruta 26 y buscan a dos autos que escaparon

Acosta demás consideró como positiva la mesa de discusión del Consejo del Bienestar Policial "Hoy por hoy, están representados el personal subalterno, los retirados y la oficialidad. Vamos a promover que la Plana mayor se involucre de lleno en esas discusiones y después se le presentarán las inquietudes al ministro. Bien llevado y con los lineamientos de conducta y respeto es un lugar –plenamente- positivo porque es un lugar en el que uno puede discutir”. aseguró.

NUEVOS DESAFÍOS

Por otro lado, el jefe policial habló de los desafíos que afrontará al frente de la Policía y explicó que “llegar a ser jefe de Policía es el sueño de todo oficial. Nos preparamos por toda la carrera en todos los destinos para llevar adelante la gestión de la mejor manera posible”.

Un empleado de Educación está detenido por matar de dos disparos a un joven de 26 años

“Estuve con el gobernador en la escuela Secundaria en el Liceo Militar Roca. Me llamó el gobernador y me sorprendió la llamada. Fue una charla amena y descontracturada. Me dijo que ‘planche el uniforme’ porque lo iba a necesitar. Cuando las cosas están mal, más sabor tiene el desafío”, sostuvo Acosta.

Das Neves: “me gustan los desafíos”

Por su parte, el ministro de Seguridad Leonardo Das Neves reconoció que “es una situación difícil porque yo reemplazo a un amigo y hay cosas encontradas. No le tengo miedo a los desafíos porque mi vida siempre fue un desafío no sólo en la Política sino en el automovilismo que es un desafío muy grande. Tengo un contacto directo con todo el personal. Con Acosta nos conocimos e hicimos amigos a través del trabajo. Cuando me lo propuso el gobernador, lo charlamos, lo hablé con el ministro saliente y después tomé la decisión. A mí los desafíos me gustan”, afirmó.

Accidente fatal en ruta 3: un deportista de Chubut murió en un vuelco cerca de Viedma

Asimismo, reconoció ser "un tipo en terreno y siempre generé en la Seguridad Vial donde innovamos, crecimos como provincia y bajamos los siniestros. Siempre tuve un espíritu de innovación dentro de la tarea. Conozco el funcionamiento de la Policía hace 12 años porque –desde Máximo Pérez Catán hasta ahora- acompañé a todos los ministros”.

“Si bien trabajamos muy pegados con Federico Massoni, siempre tuvimos criterios distintos en el trabajo. Podíamos disentir con Massoni y tuvimos las libertades totales para desarrollarnos en la Seguridad vial. Siempre tuvimos una forma distinta de trabajar y fue lo que hizo acrecentar el grupo de trabajo”, evaluó.

Los papás de Lucas González decidieron donar sus órganos: "Su corazón seguirá latiendo"



¿Seguirá el interés en la Agencia antinarcóticos que proponía Massoni?

Das Neves además aseguró que no es necesario crear una agencia antinarcótico, marcando la primer diferencia con su antecesor Federico Massoni: Tenemos el problema de la droga y tenemos que ver cuál es la herramienta más óptimas y rápida para terminar con ese flagelo. Confiamos en la cúpula policial y ellos van a disponer cuáles son las medidas y nosotros vamos a acompañarlos. Las decisiones policiales las tienen que tomar los policías que hace 30 años tienen servicio en estas funciones”, aclaró.

Y dijo que se buscará fortalecer la Agencia de Seguridad Vial con más efectivos y también a la Policía Comunitaria. "La Policía conoce lo que necesita el vecino y luego lo enfocaremos con todas las herramientas del gobierno provincial junto con los Intendentes para terminar con la delincuencia juvenil y situaciones complejas. Tenemos que reordenar algunas cuestiones en la Policía, fortalecer la Policía Comunitaria y los recursos materiales”, añadió el ministro.

Un acta acuerdo con la Policía: cláusula gatillo, equiparación por zona y compromiso de no avanzar con sanciones

Además, el ministro afirmó que “Hay que optimizar los recursos, relevar el mapa del delito y planificar la prevención. No es cuestión de enviar recorridas y que el empleado no sepa lo que tiene que hacer. Nuestra idea es trabajar con planificación escrita y herramientas técnicas como el análisis del delito, mapa delictual y planificación táctica y operativa para hacer una prevención efectiva”, explicó el jefe policial.

Acosta: “se analizaron los antecedentes del comisario Sartor”

Por último Das Neves habló sobre quien asumió al frente de la Dirección de Seguridad, el comisario Cristian Sartor y se refirió a la investigación que hubo por la denuncia de un preso al que trataron de ahorcar. Dijo que "Todo ciudadano es inocente hasta que la Justicia demuestra lo contrario. La única forma de mostrar lo contrario es con una condena firme. En Puerto Madryn, también aparecieron informaciones en los medios y en perfiles de Facebook que nunca son reales. Se analizaron los antecedentes del comisario Sartor. No se toman las decisiones livianamente porque se expone al ministro y al propio gobernador”, manifestó.

Comenzó la investigación hacia una mujer acusada de usurpar una casa junto a su hijo de 8 años

“Se analizaron si las declaraciones en los medios y en las redes son reales y no son así. Invito a las personas que tienen denuncias que lo hagan donde lo tienen que hacer y que no se ensucie a una persona sin pruebas”, completó.