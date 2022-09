Una joven fue acosada este jueves por un hombre cuando caminada sobre la Avenida Polonia, cerca de la intersección con Jauretche, luego de salir de su lugar de trabajo. Según su relato, la siguió algunos metros y le tiro algo en la pierna, y asegura que el acosador la estaba filmando.

La víctima lo reconoció porque el rostro del hombre circula por redes sociales con distintos testimonios y advertencias sobre su accionar.

“Hoy saliendo de mi trabajo este degenerado me estaba siguiendo, no sé que me tiró en la pierna y no quiero saberlo… Me venia filmando!”, cuenta la víctima en un posteo en redes sociales.

“Al darme cuenta, lo reconocí porque lo escracharon anteriormente, mi primera reacción fue filmarlo, para que lo reconozcan. Yo puedo defenderme pero quizás otra mujer no, cuando le pedí su teléfono y que se saque el barbijo me quiso sacar mi teléfono y salió corriendo, esto pasó en la calle Polonia”, continúa.

Cuenta que “unos chicos lo corrieron” pero que el acosador se subió a una camioneta Amarok Blanca con vidrios polarizados.

“Chicas, tengan cuidado… no caminemos con auriculares en la calle, nunca sabemos el estúpido que nos puede estar siguiendo, estén atentas...todas/os tenemos hermanas,/sobrinas,/amigas que se lo pueden cruzar. Tiene un tatuaje de una cruz en el cuello”, finalizó la joven, que hizo la denuncia policial.

A partir de la intervención de la Brigada de Investigaciones, se realiza un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona a fin de corroborar el relato de la víctima y los videos y fotos que esta aportó, para avanzar en la causa.