Una mujer de Comodoro Rivadavia vivió un violento caso de acoso sexual a principios de abril pasado, cuando esperaba el colectivo para ir a su trabajo en el barrio Pueyrredón. En esas circunstancias, un hombre la acosó gritándole por la calle e incluso la siguió hasta el interior del colectivo. Todo quedó grabado.

Este martes lo tuvo de frente al presentarse en la audiencia. Allí, el acusado reconoció haberla acosado bajo los efectos de sustancias, al confundirla con un "demonio".

El video de la cámara de seguridad del colectivo rápidamente se viralizó en estos días. Esto causó gran consternación en la comunidad, ya que se ve a Natalia ingresando al colectivo rápidamente y el agresor va detrás de ella. Él la sigue mientras la insulta, se le tira encima y se ve cómo ella lo empuja con las piernas para que no se le acerque.

“Hagan algo”, se la escucha decir ante la presencia de la conductora y de muy pocos pasajeros, pidiendo ayuda. Finalmente, el hombre se bajó y escapó.

¿UN DEMONIO?

A dos meses del violento ataque, este martes por la mañana se llevó a cabo la audiencia judicial contra el hombre acusado por el caso de acoso, y que fue identificado gracias al registro del video horas después del hecho.

Natalia presenció la declaración de su acosador. El hombre admitió lo ocurrido; sin embargo, afirmó haber estado bajo los efectos de sustancias y que, bajo esas circunstancias, la confundió con un “demonio”, según publica Radio del Mar. Y en este marco, expresó tener problemas de adicción.

En la audiencia se resolvió abrir formalmente la investigación por un plazo de 6 meses y se estableció que el acusado será sometido a una pericia psiquiátrica. Mientras tanto, deberá ingresar a un centro de recuperación mental.

La víctima afirmó tras la audiencia que, sin dudas, tenerlo enfrente fue movilizador. “Fue muy difícil volver a verlo. Escuchar su voz fue como volver a ese momento… no fue nada agradable”, relató y recordó “Lo crucé una vez después del ataque, pero no me recordaba. Hoy sí, dijo que se acordaba de todo”.

“Le acepté las disculpas, pero no le creo. Lo único que quiero es que se haga justicia”, expresó finalmente, tras destacar que, afortunadamente, los pasos judiciales han sido más rápidos de lo que esperaba.

EL DRAMÁTICO RELATO

El domingo 6 de abril por la mañana, pasadas las 7 de la mañana, Natalia llegó hasta la parada de la línea 5 para aguardar el colectivo. “En ese momento, llega este sujeto cantando, que aparentemente estaba drogado, y se comenzó a acercar a mi lado. Yo intenté ignorarlo y no cruzar miradas. En un momento, comenzó a bajarse los pantalones y a hacer movimientos obscenos”, contó Natalia horas después en diálogo con ADNSUR.

A continuación, según relató, “me tomó de la cara, lo empujé y salí corriendo al bulevar. Me comuniqué con el 101 para decir dónde estaba. Me salió a correr, tomó un pedazo de bloque y me lo arrojó, pero no me dio”.

Afortunadamente, en ese momento pasó el colectivo y Natalia subió para resguardarse de este hombre. “Me subo y sube detrás de mí. Se me viene encima, y atino a darle patadas para quitármelo de encima; había más gente en el colectivo. La conductora paró y le pidió que se bajara. Pero nadie más atinó a hacer nada”, recordó.

“Todo el tiempo fue agredirme verbalmente”, contó Natalia sobre la mañana de terror que vivió días atrás.

La mujer pudo brindar algunas características físicas de su agresor: mide aproximadamente 1,60 metros, tenía un buzo negro y zapatillas claras, y le faltaba un diente.

“Fui a hacer la denuncia para ser escuchada porque no es nada agradable. Uno quiere salir a trabajar tranquila y que no te pasen estas situaciones. Ojalá que lo puedan identificar”, concluyó.