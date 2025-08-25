Durante las primeras horas de este lunes se produjo un choque en cadena en la ruta provincial 7, en el tramo que conecta Centenario con Neuquén, lo que provocó demoras y complicaciones en la circulación.

El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, cuando al menos cuatro vehículos quedaron involucrados en un impacto múltiple sobre la calzada. Si bien todavía no se brindaron detalles sobre las causas del siniestro, la presencia de varios autos generó preocupación y obligó a desplegar un operativo en la zona.

Intervención de la Policía y el SIEN

Tras el accidente, se acercó de inmediato personal policial y equipos del SIEN para asistir a las personas que se encontraban en el lugar. Hasta el momento no se confirmó la existencia de heridos de gravedad, aunque sí hubo asistencia médica preventiva para los ocupantes de los vehículos.

La Policía de Neuquén solicitó circular con cuidado debido a la congestión inicial y a la posibilidad de nuevos incidentes en un horario de alto tránsito, cuando muchos vecinos se trasladan hacia la capital provincial por motivos laborales o de estudio.

Tránsito normalizado con precaución

En los primeros minutos posteriores al siniestro se registraron demoras, especialmente en dirección a Neuquén. Sin embargo, cerca de las 9 de la mañana las autoridades confirmaron que el tránsito había sido liberado y que los vehículos circulaban con normalidad.

Aun así, la recomendación oficial es mantener máxima precaución en la conducción por la ruta 7, especialmente en este tramo que suele presentar un intenso movimiento vehicular en horas pico.