Un trabajador de la construcción resultó herido este lunes tras sufrir una fuerte caída en una obra en construcción ubicada en calle La Rioja, entre Belgrano y Elordi, en el centro de la ciudad de Neuquén. El accidente ocurrió poco después del mediodía, mientras el operario se encontraba trabajando sobre un andamio.

Las causas del incidente aún no fueron confirmadas, pero según los primeros reportes, el hombre cayó desde una altura considerable, lo que motivó la intervención de los servicios de emergencia.

Intervención del SIEN

Ante el llamado de alerta, una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) se presentó rápidamente en el lugar. El personal médico brindó las primeras curaciones en la obra y luego decidió trasladar al trabajador a una clínica privada para una evaluación más detallada de su estado de salud.

Trágico accidente: un nene de 2 años murió al caer a un pozo en un precario baño

Desde la Policía no se ha difundido aún un parte oficial que detalle la mecánica del hecho o la identidad del trabajador accidentado. Por su parte, la Municipalidad de Neuquén aclaró que no participó del operativo de asistencia y que no se registró intervención por parte de sus áreas de control o inspección.

Trágico accidente: un nene de 2 años murió al caer a un pozo en un precario baño

Un trágico accidente se cobró la vida de un nene de 2 años el fin de semana pasado tras caer dentro de un pozo sin tapa de un baño ubicado en el fondo de su casa en la localidad de Tintina, en la provincia de Santiago del Estero.

El hecho ocurrió cuando el pequeño se encontraba jugando en el patio, como de costumbre, cuando, en un momento, desapareció de la vista de los adultos, y así inició una búsqueda desesperada por todo el terreno.

Finalmente, tras un minutos, los padres encontraron que el nene se había caído dentro del pozo que no tenía tapa en un baño precario.

Grave accidente en la Ruta 7 entre un colectivo petrolero y una camioneta de un gremio

Fue rescatado por sus familiares y trasladado en un vehículo particular hasta el centro asistencial más cercano. Sin embargo, los médicos constataron su muerte poco después de su ingreso. Las heridas de gravedad resultaron fatales para el pequeño, según publicó TN.

La tragedia que enlutó a una familia de la comunidad entre los vecinos intensificó los reclamos por mejoras en la infraestructura básica y por un mayor control en materia de seguridad, especialmente en viviendas en situación de vulnerabilidad.

El caso quedó en manos de la fiscalía de turno, que inició actuaciones para determinar las circunstancias exactas del hecho. En paralelo, el municipio evalúa medidas para reforzar inspecciones en viviendas vulnerables de la zona.