El Ministerio Público Fiscal confirmó este viernes la identidad de la mujer que perdió la vida tras ser embestida por un minibús petrolero en la Ruta Nacional 22, entre Senillosa y Plottier. La víctima fue identificada como Eva Sea, de 74 años, quien falleció el miércoles por la noche en circunstancias que aún son materia de investigación.

El accidente ocurrió alrededor de las 20.30 y 20.45, en dirección oeste-este, a unos dos kilómetros de la báscula camino a Plottier. Se trata de un sector señalado por los investigadores como una zona oscura y de baja visibilidad, lo que habría contribuido a la tragedia.

Las primeras pericias

El comisario inspector Nicolás Corzo, coordinador operativo de la Dirección de Tránsito Neuquén, explicó que el vehículo involucrado —un minibús petrolero con tres trabajadores a bordo— no habría realizado maniobras indebidas. “Según el relato del chofer, se encontró de golpe con la persona en medio de la ruta”, indicó. El impacto se produjo dentro del carril de circulación del rodado.

La autopsia realizada al cuerpo permitió confirmar la identidad de la mujer y avanzar en la reconstrucción del hecho. Desde la Policía, sin embargo, remarcaron que todavía no hay una definición clara sobre las causas del accidente.

Dos hipótesis en análisis

El equipo de investigación maneja dos posibles hipótesis. La primera sostiene que podría haberse tratado de un suicidio, dado que la víctima habría permanecido de pie en medio de la cinta asfáltica en un punto de escasa iluminación. “Es raro encontrar a una persona en medio del carril”, señaló Corzo.

La segunda hipótesis apunta a que la mujer no logró cruzar la ruta a tiempo, siendo alcanzada por el vehículo cuando intentaba atravesar la calzada. “En un principio se hablaba de un presunto suicidio porque costó bastante establecer el punto de impacto. Pero también evaluamos que la señora fallecida no haya alcanzado a cruzar totalmente”, explicó el comisario.