La pérdida de control del vehículo es una de las causas principales de los accidentes de tránsito, especialmente en condiciones adversas como caminos resbaladizos o de ripio húmedo. Estos factores aumentan la dificultad para maniobrar y mantener la estabilidad del auto, incrementando la posibilidad de vuelcos y siniestros graves.

Circular por rutas en mal estado o con condiciones climáticas desfavorables requiere precaución extra y respeto a las señales de tránsito.

Sin embargo, no siempre es suficiente, y muchos conductores terminan sufriendo accidentes que podrían evitarse con una conducción adecuada y el conocimiento de las condiciones del camino.

El pasado domingo 31 de agosto, por la tarde, cerca de las 14:40 horas, ocurrió un accidente de tránsito en la Ruta Provincial N°17, cerca de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, Santa Cruz. Un vehículo Renault Sandero, circulando por un camino de ripio húmedo, perdió el control y terminó volcando sobre la banquina.

La conductora, una mujer adulta, logró salir por sus propios medios y, afortunadamente, no sufrió heridas graves. Según relató, la humedad en el ripio hizo que el auto derrapara y volcara.

Al recibir el aviso, rápidamente se movilizaron la policía, los bomberos y el personal de salud para asistir en el lugar. Los bomberos revisaron el vehículo para asegurarse de que no existieran riesgos de incendio ni derrames de combustible, y colaboraron con el orden del tránsito, ya que la ruta es muy transitada por transportistas y vecinos que se dirigen a la Ruta 288.

La conductora fue trasladada al hospital para una revisión médica completa y comprobar que se encontraba en buen estado.

RECOMENDACIÓNES PARA MANEJAR EN CAMINOS DE RIPIO HÚMEDO

Reducir la velocidad: Maneja despacio para tener mejor control del vehículo y evitar derrapes. Mantener distancia: Deja suficiente espacio con el vehículo de adelante para reaccionar ante cualquier imprevisto. Evitar frenazos bruscos: Frena suavemente para evitar que las ruedas pierdan adherencia. No acelerar de golpe: Arranca con suavidad para evitar que las ruedas patinen. Conducir con las dos manos en el volante: Mantén un buen control del volante para reaccionar rápidamente. Evitar movimientos bruscos: No hagas giros o cambios de carril repentinos. Prestar atención a las piedras sueltas: Estas pueden hacer que el auto pierda estabilidad. No usar el control de crucero: En caminos resbaladizos es mejor tener control total del acelerador. Revisar el estado de los neumáticos: Asegúrate que tengan buen dibujo y presión adecuada. Evitar distracciones: Mantente concentrado para anticipar cualquier dificultad en el camino.

Si el ripio está muy húmedo o hay lluvia intensa, lo mejor es evitar circular si es posible o buscar rutas alternativas.

