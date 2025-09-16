Un grave accidente vial ocurrió este lunes a primera hora en la Ruta 7, en el sector conocido como Cañadón de las Cabras, a la salida del nudo vial en dirección a Neuquén. Un ciclista resultó herido luego de ser embestido por un Fiat Uno verde en la peligrosa curva del trayecto.

El impacto y la asistencia al herido

El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana. El fuerte impacto dejó al ciclista tirado en el suelo, con su bicicleta destruida debajo del puente. Rápidamente intervinieron dos ambulancias del SIEN, que asistieron al joven herido.

El ciclista presentaba un hombro dislocado y heridas en la zona intercostal. Aunque permanecía consciente, fue inmovilizado y trasladado a un hospital para una atención más completa.

El estado del vehículo

El Fiat Uno involucrado quedó detenido unos 50 metros más adelante, con el frente izquierdo destrozado y las balizas encendidas. Según informó la policía, la bicicleta circulaba en contramano y, al intentar cruzar de carril, fue embestida de frente.

El conductor relató que intentó frenar, pero la velocidad y la cercanía hicieron imposible evitar el impacto. El ciclista incluso golpeó contra el techo del vehículo tras el choque.

La magnitud del accidente se hizo sentir en el tránsito. Desde las 6:30 había motos policiales en el lugar ordenando la circulación, pero tras el siniestro la circulación se redujo a una sola mano.

Esto provocó una fila de casi un kilómetro de vehículos rumbo a Neuquén, justo en la hora de mayor flujo de trabajadores y estudiantes.