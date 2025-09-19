Un grave accidente vial se registró este jueves por la tarde en la Ruta Provincial 6, a unos 20 kilómetros de Rincón de los Sauces, donde una camioneta con cuatro trabajadores petroleros volcó y terminó al costado de la banquina. Todos los ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados para recibir asistencia médica, aunque ninguno de ellos presenta riesgo de vida.

El vuelco en la Ruta 6

El siniestro ocurrió cerca de las 17 horas en el tramo que une Rincón de los Sauces con Octavio Pico. Según informó el comisario Rodrigo Bastías, jefe de la Comisaría 35 de la localidad, los operarios viajaban en una camioneta Toyota Hilux perteneciente a la empresa Elecnor, cuando el conductor realizó una maniobra que derivó en un vuelco con varios tumbos.

La camioneta quedó recostada sobre uno de sus laterales, metros abajo de la ruta. “Se constató que la ruta está en muy mal estado, con banquinas deformadas y numerosos pozos. A ello se suma la velocidad, que habría sido un factor determinante en el accidente”, detalló el comisario.

La Ruta Provincial 6, una vía clave para el tránsito hacia los yacimientos, se encuentra en condiciones de deterioro que dificultan la circulación segura. Bastías explicó que el tramo del accidente presenta una banquina con pendientes de hasta dos metros, lo que agravó la maniobra al momento del despiste. “Calculamos que hubo unos 60 metros de recorrido en el que la camioneta dio varios tumbos antes de quedar fuera de la traza”, señaló.

Lesiones y derivaciones médicas

Los cuatro hombres, de entre 32 y 52 años, viajaban con cinturón de seguridad colocado, lo que evitó consecuencias más graves. Tres de ellos quedaron internados en el Hospital de Rincón de los Sauces, mientras que el conductor fue derivado a la Clínica Maternidad local para realizar estudios complementarios.

Ambulancias del hospital público y una unidad privada de un yacimiento intervinieron en el operativo sanitario, que permitió el rápido traslado de los lesionados.

El vehículo siniestrado fue llevado a la Comisaría 35 de Rincón de los Sauces, donde se llevan adelante las diligencias judiciales correspondientes.