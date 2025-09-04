Accidente en la ruta 250: volcó una funcionaria provincial y recibió asistencia médica

Una funcionaria del gobierno rionegrino resultó involucrada en un vuelco este miércoles sobre la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 45, en cercanías de Guardia Mitre. La conductora, identificada como Agustina Madariaga, dirigente de la Unión Cívica Radical y actual directora de Integración y Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Humano, viajaba sola en dirección a General Conesa cuando perdió el control de su auto.

Según las primeras pericias, el vehículo mordió la banquina, se cruzó de carril y terminó volcando sobre la banquina contraria. El impacto fue violento, aunque la funcionaria pudo salir con ayuda de automovilistas que pasaban por el lugar.

Traslado al hospital de Guardia Mitre

Madariaga fue trasladada al hospital de Guardia Mitre, donde recibió atención médica preventiva. Los primeros reportes confirmaron que no sufrió lesiones de gravedad, aunque quedó en observación hasta completar los estudios de rigor.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía de Río Negro y personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Viedma, que aseguraron el rodado y realizaron las pericias correspondientes. Durante el operativo, el tránsito permaneci�� reducido de manera parcial hasta finalizar las tareas.

Al momento del accidente, la funcionaria viajaba sola en su vehículo particular. La primera asistencia fue brindada por un automovilista y luego se sumó el intendente de Guardia Mitre, Miguel Evans, quien colaboró en el traslado al centro de salud.

De acuerdo con la información oficial, en el siniestro no estuvieron involucrados otros vehículos y tampoco se registraban condiciones climáticas adversas. La ruta estaba en condiciones transitables y con visibilidad normal al momento del vuelco.

Antecedente reciente con otro dirigente

El hecho ocurre apenas dos meses después de otro accidente protagonizado por un referente radical en la provincia. El exministro de Producción de Río Negro, Juan Accatino, sufrió graves heridas en un choque ocurrido el 24 de junio sobre la Ruta Nacional 22, entre Coronel Belisle y Chimpay.

En aquella oportunidad, la camioneta que conducía Accatino colisionó de manera semi-frontal contra un camión Iveco, lo que derivó en su traslado urgente al sanatorio Juan XXIII de General Roca. El impacto fue de tal magnitud que ambos vehículos volcaron, generando gran conmoción en la región del Valle Medio.