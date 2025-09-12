Accidente en la ruta 250: a dos meses, la familia del matrimonio cipoleño reclama justicia

El dolor y la impotencia persisten en la familia de Luis Pacheco y Lorena Bórquez, el matrimonio cipoleño que perdió la vida en un accidente de tránsito en la ruta nacional 250, a la altura de Colonia Josefa, a poco más de 30 kilómetros de Pomona. A dos meses de la tragedia, los allegados denunciaron la lentitud judicial y la falta de medidas concretas contra el único acusado.

El accidente fatal

El siniestro ocurrió el 11 de julio, cuando el matrimonio viajaba junto a otra acompañante hacia Viedma en un Jeep. En el mismo trayecto circulaba una Toyota Hilux, cuyo conductor, oriundo de General Conesa, habría realizado una maniobra indebida que terminó provocando el choque.

Como consecuencia del impacto, Pacheco y Bórquez fallecieron, mientras que la tercera ocupante del vehículo —también hija de la familia— sufrió heridas de gravedad, aunque sobrevivió. El conductor de la Hilux fue trasladado a un hospital del Valle Medio, donde recibió atención médica, pero no presentó lesiones graves.

Reclamos contra la policía y la justicia

Carlos Bórquez, padre de Lorena, cuestionó duramente la actuación policial y la falta de respuestas judiciales. Señaló que, previo al accidente, testigos habían advertido que la camioneta circulaba a alta velocidad y zigzagueando, sin que la Policía Caminera de Pomona interviniera.

Además, denunció la tardanza de las ambulancias y la ausencia de custodia en el lugar del hecho, lo que permitió que un vecino sustrajera el motor del Jeep siniestrado.

En cuanto a la causa judicial, el fiscal Daniel Zornitta imputó al conductor de la Hilux por homicidio culposo en accidente de tránsito, pero no solicitó prisión preventiva. La decisión incrementó el malestar de la familia, que reclama que el acusado siga en libertad mientras avanza la investigación.

“Una familia destrozada”

En un mensaje cargado de dolor, Carlos Bórquez expresó que la pérdida de su hija y su yerno dejó a toda la familia en una situación irreparable: “Hace sesenta días que no están y la justicia no avanza. Mi nieto quedó solo sin sus padres, con el dolor a cuestas. Lo que sentimos es rabia, angustia, impotencia y odio”.

El padre de Lorena pidió que el proceso judicial avance y que se determine la responsabilidad penal del acusado, a fin de que el hecho no quede impune. Mientras tanto, su otra hija continúa en recuperación tras las graves lesiones sufridas en el siniestro.