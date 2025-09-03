Accidente en la ruta 231: camión con vehículos perdió el control por la nieve

La mañana de este miércoles estuvo marcada por la nieve en la zona cordillerana y, en ese contexto, un camión que transportaba automóviles despistó a la altura del kilómetro 5 de la ruta 231, en el sector de Laguna Totoral, a unos 7 kilómetros del paso internacional Cardenal Samoré.

Según informaron desde la agrupación de Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura, la alerta ingresó a las 8:40 y, de inmediato, se desplegó un operativo de seguridad en la zona. El hecho ocurrió en un tramo de curvas, donde la calzada se encontraba con condiciones complicadas debido al clima invernal.

Estado de salud del conductor

El chofer del camión fue derivado al puesto sanitario del paso fronterizo, donde recibió asistencia médica preventiva. Las autoridades locales confirmaron que se encuentra fuera de peligro y sin lesiones de gravedad.

Vialidad Nacional informó el cierre temporal de un paso internacional en la cordillera

El subsecretario de Seguridad y Ordenamiento Vial de Villa La Angostura, Milton Maraboli, indicó que el vehículo no obstruyó la calzada y que la interrupción de la circulación fue breve, solo durante las diligencias iniciales.

Operativo de prevención en la ruta 231

Además de los bomberos, en el lugar trabajaron personal del hospital Dr. Oscar Arraíz y efectivos de la comisaría 28. El operativo se centró en asegurar el área y prevenir incidentes en una zona de tránsito intenso hacia el cruce internacional.

Maraboli explicó que, si bien la ruta se encuentra habilitada, es probable que se realicen cortes momentáneos cuando se inicie el retiro del camión y de la carga que transportaba.