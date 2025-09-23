Un joven de 24 años se encuentra internado en terapia intensiva tras un brutal accidente en Neuquén, donde fue embestido mientras circulaba en moto con su pareja. El hecho ocurrió el lunes 22 de septiembre alrededor de las 18 horas en la intersección de calle Belgrano y Gobernador Asmar, y generó gran conmoción entre vecinos y transeúntes.

Cómo ocurrió el choque

De acuerdo con lo informado por la División Tránsito, la víctima se desplazaba en una motocicleta Honda 150 cc acompañado por una joven de 21 años. Ambos transitaban por calle Belgrano cuando un automóvil gris, que circulaba en paralelo, dobló sin luz de giro y los embistió.

Tras el impacto, el motociclista perdió el control y chocó contra una camioneta Renault Kangoo estacionada. La situación se agravó segundos después, cuando la moto se prendió fuego y atrapó al conductor, quien sufrió quemaduras de gravedad. Vecinos que presenciaron la escena acudieron rápidamente con matafuegos para sofocar las llamas y auxiliar a las víctimas hasta la llegada de la ambulancia.

El siniestro quedó registrado por una cámara de seguridad ubicada en la zona. En las imágenes se observa cómo el vehículo responsable impacta a la moto y luego huye por calle Gobernador Asmar, sin detenerse a asistir a las víctimas.

La fiscal Guadalupe Inaudi, de la Fiscalía de Delitos contra las Personas, ordenó el relevamiento de cámaras y testigos para identificar al conductor. Si bien no se difundió la patente, los investigadores aseguraron que la pesquisa ya tiene una orientación.

El pedido desesperado de la familia

La hermana del joven, Ayelén, contó que el motociclista había salido junto a su pareja para comprar pañales para su bebé de dos meses cuando se produjo el accidente. “Lo más triste es que mi hermano recién había sido papá. Salió a trabajar y a la tarde iba a comprar los pañales con su cuñada. Nunca pensamos que algo así podía pasar”, relató conmovida.

También destacó la importancia del video viralizado: “Claramente se ve cómo el auto lo choca y se va. Necesitamos que se difunda para dar con el responsable”.

Tras el choque, el joven fue trasladado de urgencia al hospital Castro Rendón, donde debió ser intervenido quirúrgicamente durante casi tres horas. Permanece en estado crítico en terapia intensiva, con graves complicaciones en las piernas y quemaduras que comprometen su vida.

Su pareja, en tanto, sufrió quemaduras leves y cortes en las piernas, por lo que fue atendida y dada de alta horas después.