Accidente en la cordillera: dos heridos en un choque entre un camión y un auto

Un accidente de tránsito registrado en la tarde de este miércoles en el cruce de la Ruta Nacional 231 y la Ruta 40 dejó como saldo a dos personas con heridas leves. El hecho ocurrió cerca de las 16:30 horas y requirió la intervención inmediata de Bomberos Voluntarios, personal policial y equipos de salud del hospital local.

La información fue confirmada por Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura en diálogo con AM740, quienes detallaron que el siniestro involucró a un camión y un vehículo de menor porte. Ambos ocupantes del automóvil fueron evaluados en el lugar por personal de salud y presentaban lesiones sin riesgo vital. La coordinación médica estuvo a cargo del hospital Oscar Arraiz.

Como parte del protocolo de seguridad, los bomberos realizaron la desconexión de las baterías de los dos rodados involucrados, una medida preventiva para evitar riesgos eléctricos o de combustión tras el impacto.

En el lugar trabajaron también efectivos de la Comisaría N°28, personal de Gendarmería Nacional y agentes sanitarios, quienes colaboraron con la asistencia de los heridos y el control del tránsito. Durante las tareas, se implementaron desvíos parciales para garantizar la seguridad en la zona.