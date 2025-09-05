Un trabajador de 56 años debió ser trasladado de urgencia al hospital Natalio Burd de Centenario tras caer desde el techo de una empresa ubicada en la zona del Parque Industrial, cerca del Autódromo de la ciudad. El hecho ocurrió este viernes por la mañana y generó un importante despliegue de bomberos voluntarios y personal de salud.

El accidente fue reportado a las 9:20 horas, cuando un llamado alertó sobre la caída de un obrero desde varios metros de altura. Al arribar, los bomberos constataron que el hombre se encontraba consciente, aunque presentaba dolores en distintas partes del cuerpo.

Cómo ocurrió la caída

Según testigos del lugar, el trabajador se desplazaba por un techo de chapa de fibra de vidrio cuando una de las placas cedió, provocando su caída desde aproximadamente 4 metros de altura. Afortunadamente, el hombre contaba con arnés de seguridad, lo que habría evitado consecuencias más graves.

Víctor Arroyo, bombero voluntario de Centenario, explicó que la víctima “tenía el arnés puesto y estaba consciente cuando llegamos, pero acusaba fuertes dolores”. El trabajador fue inmovilizado en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al hospital local, donde quedó bajo observación médica.

Solo un herido en la obra

Arroyo confirmó que se trató de un hecho aislado y que ningún otro trabajador resultó herido durante el accidente. La rápida intervención de los bomberos y el personal de salud permitió estabilizar al hombre y garantizar su atención inmediata.