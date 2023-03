Familiares de chicos del Jardín N°406 de Comodoro Rivadavia realizaron el sábado una actividad en el establecimiento educativo, con el fin de mantener el reclamo de investigación por las denuncias de abuso sexual infantil planteadas en noviembre del año pasado, contra un docente de Música de esa institución.

“Hay psicólogos infantiles que ya dijeron que los chicos están preparados para la Cámara Gesell”, aseguró Mary, una de las abuelas del establecimiento.

El sábado familiares de la comunidad educativa recambiaron los guardapolvos que habían quedado colgados en muros del edificio desde la manifestación del 9 de noviembre del año pasado, junto con las banderas para mantener presente el reclamo por justicia.

“Los guardapolvos estaban sucios, por la tierra, el viento y la lluvia que los agarró en todo este tiempo –explicó Mary, en contacto con ADNSUR- y estuvimos viendo las banderas, que algunas tienen pedacitos de alambre y los vamos a recambiar por precintos, porque dentro de poco van a empezar las clases otros chicos”.

Del mismo modo, aclaró que no se oponen a que el jardín reinicie la actividad, lo que ocurriría a partir de abril, pero planteó que “lo que nosotros pedimos es que se recambie al plantel docente”, al que responsabilizan por los hechos sucedidos:

“Cómo nos vamos a oponer (a la reapertura del jardín) si sabemos que hay nenes que necesitan escolarizarse –aclaró Mary-. Nos oponemos a que vuelva el mismo plantel docente, que es el encubridor, porque ellos vieron y escucharon: no me van a decir que hacían todo esto y los nenes no gritaban”.

Por información que maneja el grupo de padres, las clases se reiniciarán desde abril, con un plantel directivo normalizador.

Reclamo a la justicia: “No ha avanzado nada”

La abuela de una de las nenas del jardín reiteró el reclamo hacia el sistema judicial, al que cuestionó porque “sigue sin hacer nada, pese a tantos testimonios que dieron los nenes”. Sobre el tema, comentó que una mamá que se acercó al grupo les aportó el testimonio de su hija, que hoy va a primer grado y pudo contar que “el docente amenazaba a los chicos una navaja”.

También relató que pudieron dar con una fotografía, en la que se observa que los chicos están fuertemente atemorizados por la cercanía del docente, en la que tocaba un tambor cuando participaban de una murga.

Por eso, insistió en cuestionar las conclusiones del cuerpo médico forense, al indicar que todavía no están preparados para ser interrogados en Cámara Gesell:

“Hay familias que contrataron psicólogos en forma virtual, porque no hay psicólogos infantiles en Comodoro y ellos dijeron que los chicos sí están preparados para ser entrevistados y dar su testimonio. No sé por qué la justicia sigue sin hacer nada”, enfatizó.

Cuestionamiento al accionar de la policía

La abuela también criticó el accionar policial el sábado último, cuando se hicieron presentes en el edificio del jardín, ya que intentaron identificarlos y tomaban fotos de los vehículos utilizados:

“Nos negamos a darles los datos, asesorados por nuestros abogados porque ellos no tenían ninguna orden judicial –aclaró la abuela-. Nos tomaron patentes, pero nosotros también hicimos lo mismo y les sacamos fotos a las patentes del móvil de ellos”.

“Nosotros no actuamos con violencia, yo hablo por el grupo de padres que venimos manifestándonos y pedimos el acompañamiento de la comunidad para que se haga justicia –insistió la abuela-. Tampoco entendemos por qué al docente no le hicieron pericia sobre el celular que verdaderamente utilizaba cuando daba clases, que es el que utilizaba para sacarles fotos a los chicos. Aparecen testimonios nuevos y fotos que reflejan lo que sufrían los chicos, pero la justicia sigue sin avanzar”.