Tras tres jornadas de debate, un tribunal de San Martín de los Andes declaró penalmente responsable a un hombre por dos delitos de abuso sexual en perjuicio de su expareja y de una adolescente de su entorno. El fallo coincidió con la acusación del fiscal del caso, Adrián De Lillo, y representa un paso clave para las víctimas que denunciaron los ataques.

Los hechos probados por la Justicia

El hecho más reciente ocurrió el 14 de agosto de 2024, en la vivienda del imputado. La investigación del Ministerio Público Fiscal comprobó que, luego de recibir a su hijo en común con la víctima, el acusado lo envió a jugar afuera y abusó sexualmente de la mujer dentro de una habitación, valiéndose del vínculo familiar y de un contexto de vulnerabilidad.

El segundo ataque, ocurrido en septiembre de 2022, tuvo como víctima a una adolescente de su entorno cercano. Según se acreditó en el juicio, el hombre intentó besarla en reiteradas oportunidades, la abrazó por la fuerza y la tocó sin su consentimiento, provocando que la joven escapara del lugar.

La calificación legal y el rol del tribunal

El tribunal colegiado, conformado por la jueza Leticia Lorenzo y los jueces Maximiliano Bagnat y Juan Pablo Balderrama, resolvió por unanimidad declarar al acusado responsable de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, ambos en calidad de autor. Los delitos están tipificados en los artículos 119 (párrafos primero y tercero) y 45 del Código Penal.

Con este veredicto, la causa avanza hacia la audiencia de cesura, instancia en la que las partes presentarán sus pedidos de pena para que el tribunal defina la condena definitiva.

Además, una vez firme la sentencia, el condenado será incorporado al Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RiPeCoDIS). Esta medida apunta a prevenir reincidencias y fortalecer la seguridad de la comunidad en San Martín de los Andes y en toda la provincia.