Una joven de 21 años fue víctima de violación la noche del sábado 6 de septiembre, cuando salió con dos amigas a un local nocturno, y a la salida concurrieron a la casa de un hombre que las invitó a tomar algo. En un momento, le pidió a la joven que lo acompañara a comprar, y en esas circunstancias abusó sexualmente de ella.

La víctima, en estado de shock, fue trasladada al hospital, donde se activó el protocolo de abuso sexual; recibió asistencia psicológica y atención médica.

“Ella intentaba bajarse del auto, cayó en el barro, él la subió otra vez y pasó lo que pasó. Empezó a abusar de ella”, contó el padre de la joven. Cuando llegaron al hospital, comentó: “La encontramos muy mal, toda embarrada. En shock”.

La madre de la joven realizó una durísima publicación tras lo sucedido: “Estos son los zapatos que mi hija tenía puestos cuando la vi en la guardia. Estaba tapada con una campera prestada y en el piso había un buzo lleno de barro y mojado que usaron para limpiarla. Ahí fue donde me quedé sin alma”. escribió en redes sociales.

EL ABUSADOR CON TOBILLERA

Yesica Delgado, abogada querellante, pidió nuevamente la detención inmediata de S.B., quien, pese a todas las pruebas en su contra, aún sigue en libertad. Mi defendida “no puede salir de su casa porque vive con miedo, más allá de que le hayan entregado un botón antipánico”, manifestó, tras mencionar que el acusado tiene una tobillera.

“Lo que correspondía era arrestarlo y ponerlo a disposición del juez. No se hicieron pericias al imputado ni se aseguró el vehículo de inmediato, lo que implicó la pérdida de pruebas clave”, lamentó, según publica La Opinión Austral.

“Todo acredita que los hechos ocurrieron como la víctima lo relató. Esta persona debe esperar el proceso detenida y no en libertad”, afirmó.

Finalmente, la letrada informó que este martes vence el plazo para que el juez resuelva el pedido de detención. “Si no lo hacen, vamos a apelar. La familia y toda la comunidad piden justicia”, concluyó.

EL HECHO

La víctima, de 21 años, había estado durante el sábado en un boliche junto a dos amigos. Al salir del local bailable, se encontraron con un hombre mayor que, sin que lo conocieran, los invitó a su casa.

“Habían salido al boliche y esta persona, que estaba afuera del boliche, los invitó a ir a su casa; ellos no lo conocían, pero fueron”. contó el padre de la joven que denunció el abuso.

Según su testimonio, una vez en la vivienda, el hombre encerró a los jóvenes y luego se llevó a la chica en su vehículo con el pretexto de ir a comprar una bebida.

“Como vieron que el hombre no venía, salieron por la parte de atrás de una ventana y pudieron comunicarse con mi hija; estaba llorando”. agregó.

El hombre, mayor de edad, le arrebató el teléfono a la joven y les advirtió a los demás presentes que no llamaran a la policía, asegurando que él mismo era agente, lo cual resultó ser falso.

