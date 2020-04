COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El Ministerio Público Fiscal informó este lunes que el área especializada en delitos contra la integridad sexual tomó diversas medidas de investigación tendientes al esclarecimiento y averiguación del caso de abuso sexual a una aspirante de policía en Comodoro.

Tal como informó ADNSUR, en 2019, Marisol Ramirez cursaba en la academia de Policía de Chubut en Comodoro Rivadavia, pero debió abandonarla porque un superior comenzó a hostigarla y abusó sexualmente de ella en dos ocasiones. En ese momento, a pesar de informarlo a la fuerza, no sólo no cambió la situación sino que el trato hacia ella empeoró. Ramírez denunció al sargento Adrián Carranza por los hechos que ocurrieron en reiteradas oportunidades en la Academia de Policía.

Días atrás se cruzaron en un supermercado, donde asegura que él la amenazó de muerte, y ella sumó a las denuncias realizadas en la Comisaría de la Mujer y en Fiscalía el pedido de una orden de restricción, que le fue otorgado por la jueza. El domingo su casa recibió balazos, y si bien no puede asegurar que esté relacionado a sus denuncias, remarca que "justo después de la orden de restricción me hacen esto". "No quiero ser una más", enfatiza, temiendo por su vida.

Según detalló el Ministerio Público, se adoptaron las correspondientes medidas de protección atinentes al caso mientras que se aplicó a la investigación "el protocolo para casos de abuso sexual, con la debida participación de profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD), en procura de la recuperación psicofísica de la víctima".

Asimismo, el fiscal a cargo de la investigación, Martín Cárcamo, está en permanente contacto con la directora de Abordaje Integral de Casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la integridad sexual, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación y con la jefatura de la Dirección de Equidad y Género de la Provincia de Chubut, dependiente del Ministerio de Acción Social, Familia, Mujer y Juventud.

Toda aquella persona que desee brindar información respecto al presente caso deberá dirigirse, en el marco de las medidas de prevención por la pandemia del Covid-19, al correo electrónico del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia al mail: fiscaliacr_mesa@juschubut.gov.ar , se aclaró en un comunicado del Ministerio Público.