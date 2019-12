COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este jueves se concretó en la sala de la Cámara en lo Penal local la audiencia de impugnación de sentencia solicitada por la defensa de A. E. O. en relación a una causa por la que fuera condenado a 15 años de prisión, al haber sido declarado responsable del delito de “lesiones graves, en concurso real con abuso sexual con acceso canal agravado por ser cometida contra un menor de 18 años de edad y por la convivencia preexistente”. La defensa solicitó su absolución y el fiscal pidió que “se rechace la impugnación de la defensa y se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de 15 años de prisión” en contra del imputado. El próximo jueves 26 a las 12 dará a conocer la parte resolutiva del fallo.

La defensa impugnó la sentencia de condena, ya que al momento de condenar, el tribunal “se apartó de la sana crítica racional”. El tribunal receptó de forma errónea la teoría del Ministerio Público Fiscal de que el autor del hecho era su defendido. Sin embargo, la prueba testimonial y científica apuntaban a la madre de la víctima, sostuvo el defensor. “Hay testimonios que no han sido analizados de manera correcta por parte del tribunal”, dijo el defensor, quien entendió que “existen contradicciones en los votos del tribunal” de juicio, no entendiendo porqué se ha optado por ese resolutorio. Dijo que la duda y la falta de certeza mencionados impiden la existencia de una sentencia condenatoria en contra de su asistido, solicitando por todo ello su absolución y en caso contrario planteó la reserva del caso federal.

En contraposición, el fiscal solicitó al tribunal de Cámara que deseche la impugnación interpuesta por la defensa. Recordó el hecho, ocurrido el pasado 17 de marzo de 2018, entre las 19 y las 20 hs., cuando el menor víctima, de 7 meses de edad, se encontraba recostado llorando en la cama de dos plazas del dormitorio de su madre al cuidado del imputado A.E.O en el barrio LU4 de nuestra ciudad. Así en el momento en que la madre del menor se retira a comprar, el imputado a sabiendas de que la madre no podía ingresar porque no tenía llaves, provocó diversas lesiones al menor, calificadas como graves ya que pusieron en riesgo la vida del niño.

Seguidamente, entre el 21 y 25 de marzo de 2018, se produjo un hecho de abuso sexual con los mismos protagonistas, recordó el fiscal, quien entendió que la sentencia del tribunal de juicio no adolece de las críticas que el defensor postula. "No fue arbitraria la valoración que hace el tribunal de la prueba rendida en juicio", agregó el fiscal, considerando que "no se han apartado de la sana crítica, ni de las reglas de la lógica. Ha quedado absolutamente acreditado el hecho por toda la prueba rendida en debate. Incluso el mismo imputado se coloca en el lugar del hecho en su declaración", destacando que fueron los propios vecinos los que socorrieron a la madre del menor y quienes colocaron bajo sospecha al acusado, en razón de los indicios de mala justificación.

Remarcó que "mucha evidencia se rindió en el debate a fin de exculpar a la madre del menor, no ha existido una sola prueba que pudiera conjeturar que hubiera sido la madre quién tuviera algún tipo de responsabilidad penal. Todos los profesionales testificaron que las lesiones que presentaba el menor eran de carácter reciente. Toda la prueba rendida permite construir la autoría del hecho en cabeza del A.E.O., como también las lesiones genitales que presentaba el menor respecto del abuso sexual", concluyó el fiscal, solicitando por esto se rechace la impugnación de la defensa y se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de 15 años de prisión en contra del imputado.

Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo jueves 26 de diciembre, a las 12 dará a conocer la parte resolutiva del fallo.

El tribunal de Cámara fue conformado por Daniel Pintos, Guillermo Müller y Martín Montenovo, jueces penales de Cámara; por el Ministerio Público Fiscal asistieron Martín Cárcamo, fiscal general y Lorena Garate, funcionaria de fiscalía; en tanto que la defensa del imputado –presente por videoconferencia- fue ejercida por Esteban Mantecón, defensor público.